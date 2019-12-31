ГЖИ Дагестана организует дежурства в дни новогодних праздников

Государственная жилищная инспекция Дагестана организует дежурства в дни новогодних праздников, чтобы жители республики могли обратиться в орган жилнадзора по всем проблемным вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Дежурить сотрудники ГЖИ республики будут с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года с 08:00 по 18:00 мск. Принимаются обращения граждан по телефону «горячей линии»: 63-09-37. После 18:00 мск. все сообщения записываются на автоответчик.

Стоит заметить, что дежурства будут организованы и в отделах Инспекции по Северной и Южной зонам: Каспийск – 8 928 986-56-26, 8 903 498-00-33; Дербент – 8 928 571-39-00, 8 989 865-47-05; Избербаш – 8 928 680-42-54; Дагестанские огни – 8 928 865-98-86; Буйнакск – 8 964 051-34-41; Южно-Сухокумск и Кизляр – 8 965 494-64-12; Кизилюрт – 8 988 296-65-55. Также ГЖИ направила письма в управляющие компании и ресурсоснабжающие организации для проведения дежурств на местах.

Обратите внимание! При возникновении перебоев в подаче коммунальных услуг и иных жилищно-коммунальных проблем жильцам сначала следует обратиться в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Если проблема не решится, следует обратиться в Госжилинспекцию, которая примет соответствующие меры реагирования.