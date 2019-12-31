В селении Мургук открыли новые здания школы и детского сада

30 декабря в селении Мургук Сергокалинского района прошли праздничные мероприятия по случаю открытия новых зданий средней общеобразовательной школы на 250 ученических мест и дошкольного образовательного учреждения на 120 мест, построенных по республиканской инвестиционной программе.

Почетными гостями праздника стали Глава Сергокалинского района Магомед Омаров и экс-прокурор Республики Дагестан Рамазан Шахнавазов. В мероприятии приняли участие жители села и весь актив района.





«Дорогие жители селения Мургук, учителя, школьники, сегодня на вашей земле замечательный, запоминающийся и радостный день, сегодня мы открываем два крупных объекта. Сегодня вместо старой полуразрушенной школы вы видите новое красивое здание. Отсюда вышло много известных людей: экс-прокурор РД, кандидат юридических наук Р. Шахнавазов, доктор биологических наук Исрап Исрапов, доктор филологических наук Магомедсаид Мусаев, 50 с лишним лет проработала директором этой школы Рукият Шахнавазова. Мы в этот день открываем и детский сад на 120 мест. На этих двух объектах есть все условия для развития ваших детей и проведения любых мероприятий села. Уверен, что из стен этой школы еще выйдут достойные люди, профессора, юристы и учителя. Я хочу поблагодарить руководство республики, которое только в этом году на завершение школы выделило 95 млн рублей. Республика в последнее время развивается, строят дороги, водопроводы, школы, больницы, детсады».

Также М. Омаров выразил благодарность Р. Шахнавазову, который очень многое сделал для развития села, руководителей подрядных организаций – Умара Адзиева, гендиректора АО «Дагестанстрой», построившего здание школы и Магомеда Чунчиева – гендиректора ООО «Стройгазсервис», построившего здание детсада.

Выступивший следом Р. Шахнавазов напомнил пословицу, в которой говорится о том, что для того, чтобы гордиться орлом в небе, необходимо птенцов воспитывать в гнезде. «Дети, которые здесь учатся и отсюда будут продолжать свой жизненный путь, получили хорошее гнездо и, что особенно приятно, это происходит в канун Нового года. Больше всех сегодня радовалась бы сама Рукият Рамазановна, которой, к сожалению, нет сегодня с нами, светлая ей память», - сказал в своем выступлении Р. Шахнавазов и анонсировал установку летом следующего года бюста в ее память. Также он напомнил о том, что отсюда вышли 3 академика, 3 доктора наук, более 6 кандидатов наук.



Со словами благодарности в адрес Р. Шахнавазова, М. Омарова, Правительства РД, подрядчиков, рабочих выступили директор Мургукской школы Зубалжат Шахнавазова, ветеран труда Омар Халиков, ученица школы Камила Кадиева. Поздравить своих сельчан со знаменательным днем прибыла заслуженная артистка Дагестана и Чечни, выпускница Мургукской школы Патимат Кагирова.

После завершения торжественной части почетные гости ознаменовали открытие новых зданий разрезанием красной ленты и провели осмотр внутренних помещений, оснащенных по всем современным требованиям. Праздничную программу продолжили работники межпоселенческого культурно-досугового центра, также сами школьники подготовили к празднику песни и танцы.