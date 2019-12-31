Состоялось открытие автомобильной дороги Махачкала-Буйнакск-Леваши-В. Гуниб

В торжественном мероприятии в честь открытия дороги приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РД Гаджимурадов Ширухан Умаханович, заместитель главы МР Гасан Ибрагимов, руководитель АО «Левашинское ДЭП №25 Багаутдин Магомедалиев, глава МО «сельсовет Хаджалмахинский» Муртузаали Алибеков и другие почетные гости.

Ширухан Гаджимурадов поздравил жителей Левашинского района и в частности села Хаджалмахи с открытием дороги, который соответствует всем дорожно-строительным нормам, он отметил, что бюджете дорожного фонда РД на 2020 год, для развития дорожной сети Левашинского района предусмотрено 370 мл. Рублей.

Гасан Ибрагимов от имени главы района поблагодарил руководство минтранса РД и всех, кто принял участие в реконструкции данной дороги. Мероприятие сопровождалось концертной программой артистов отдела культуры района.

Отметим, что дорога реконструирована по государственной программе «Развитие республиканских, межмуниципальных и местных дорог Республики Дагестан», сметная стоимость объекта – 609,8 млн.руб.