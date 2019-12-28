Владимир Васильев провёл заседание Совета старейшин при Главе РД

Владимир Васильев: «Я отдаю себе отчёт в том, как много нам еще предстоит сделать»

В субботу, 28 декабря, Владимир Васильев провёл заседание Совета старейшин при Главе РД.

В рамках мероприятия о предварительных итогах социально-экономического развития Дагестана за 2019 год проинформировал министр экономики и территориального развития республики Гаджи Султанов. Выступая перед старейшинами, он заверил, что по основным макроэкономическим показателям Дагестан показывает положительную динамику.

«Вы знаете, что Правительство РФ по итогам оценки эффективности деятельности глав субъектов страны приняло решение о выделении республике гранта за наилучшие показатели темпов роста в объеме 1 млрд 267 млн рублей. По объему гранта мы в десятке субъектов страны. По показателям, характеризующим уровень жизни населения, как в прошлом, так и в текущем году наблюдается существенный рост. Так, среднемесячная заработная плата по итогам 2018 года приросла более чем на 14%, а в текущем – прирост составляет 7%. Есть отрасли, которые показывают существенный рост. Это связано с тем, что они выходят из «тени». В текущем году число официально зарегистрированных безработных снизилось по сравнению с началом года на 3200 человек», – доложил министр.

Было озвучено, что наблюдается рост в таких сферах, как сельское хозяйство, строительство, ввод жилья, грузооборот и пассажирооборот автомобильного транспорта. Что касается транспортной инфраструктуры – перевалка нефти через Махачкалинский морской торговый порт в 2019 году выросла по сравнению с 2017 годом в 4 раза, существенно увеличился пассажиропоток и туристический поток.

Развивается, по словам главы Минэкономразвития РД, и сельское хозяйство. Так, в этом году проведена закладка более 1000 га садов, впервые выделено свыше 500 млн рублей на мелиорацию, впечатляющих результатов удалось добиться в части добычи кильки. Более того – в 2020 году впервые республика получит порядка 1 млрд рублей из федерального центра на социальное и инженерное обустройство сельских территорий.

Комментируя, Глава Дагестана указал на важность привлечения инвестиций. Так, он напомнил о том, что инвестор выступил с предложением построить в Новолакском районе рынок по прототипу лучших рынков мира и создать порядка 7 тысяч рабочих мест.

«Мы ничего не будем делать вопреки желанию людей, там есть разные позиции. Нужно узнать общественное мнение. У нас впереди очень много таких общественных проектов. Поэтому нам нужно постоянно сотрудничать, работать и находить понимание», – уверен руководитель субъекта.

Остановившись на теме развития промышленности, Гаджи Султанов добавил, что в регионе две территории опережающего развития – в городах Каспийск и Дагестанские Огни, где уже зарегистрирован ряд резидентов и рассматриваются ещё заявки. Одним из основных инструментов развития социальной и коммунальной инфраструктуры является Республиканская инвестиционная программа. В её рамках в 2020 году предполагается финансирование 302 объектов во всех муниципальных образованиях республики.

Затем от имени старейшин выступил член Совета, заслуженный артист РФ Айгум Айгумов. Поблагодарив Главу Дагестана за уделяемое внимание социальной сфере, строительству новых школ, детсадов, дорог и других объектов, он вспомнил свою беседу с Президентом РФ.

«Мне посчастливилось поговорить с Владимиром Владимировичем на открытии Года театра. На мои слова благодарности за то, что он назначил на должность Главы Дагестана Владимира Васильева, он ответил: «Да, Васильев – очень честный, принципиальный, порядочный человек, я думаю, ваш регион под его руководством будет развиваться», – процитировал слова главы государства Айгум Айгумов.

Вместе с тем он попросил обратить внимание на сферу театрального искусства. По словам Айгумова, в Дагестане 12 государственных театров, но нет Дома актера. В этой связи он сообщил, что ранее обратился с просьбой о создании такого учреждения и Главой Дагестана принято положительное решение по этому вопросу.

Выразив признательность за положительную оценку, Глава Дагестана, тем не менее, отметил, что до таких высоких похвал ему ещё работать и работать. В частности, он сказал: «Я отдаю себе отчёт в том, как мало мы сделали и как много еще предстоит сделать. Огромное количество задач, слишком много проблем накопилось. Поэтому, если можно, помогайте нам. Мы делаем свою работу, не за что нас пока благодарить».

Говоря о проблемах, руководитель Дагестана коснулся вопроса незаконного строительства многоквартирных домов: «У нас 410 домов, построенных с нарушением всех правил, их следует проверить на сейсмоустойчивость. А в них люди живут. Вот что делать? По закону их можно сносить, а людей-то куда девать?». К решению этого вопроса, по мнению Владимира Васильева, следует подходить крайне взвешенно и осторожно.

Также он привёл в пример ситуацию с ливнёвкой в Махачкале. Руководитель региона напомнил, что когда пошел дождь со снегом, сразу в трех местах затопило город. При очистке выяснилось, что в нее стекается канализация из многоквартирных домов. Для решения этой проблемы со следующего года будет продолжено строительство Махачкалинского коллектора, которое было заброшено. Глава Дагестана уверен, что надо идти последовательно при решении этих и многих других проблем, копившихся в Дагестане годами, если же реагировать точечно, то не получится системно продвинуться.

О положительных итогах реализации ключевых проектов развития региона в конкретных муниципальных образованиях рассказали глава Хасавюртовского района Джамбулат Салавов и глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов.

В частности, Джамбулат Салавов поблагодарил руководство республики за проекты «Мой Дагестан – моя вода», «Мой Дагестан – мои дороги» и «Мой Дагестан – комфортная городская среда». Руководитель муниципалитета сообщил, что в 2019 году данный район одним из первых реализовал все три проекта. Отдельно он остановился на вопросе строительства центральной районной больницы: все работы уже завершены, в первом квартале будущего года будет закуплено необходимое медицинское оборудование.

Владимир Васильев со своей стороны заявил о недопустимости вспышки кишечных инфекций, которые дважды наблюдались в этих краях. Он напомнил о том, что муниципалитетам республики на будущий год выделены значительные средства, которые позволят снять проблемы по ряду направлений.

В своём комментарии Глава РД сказал и о важности строительства мусоросортировочных заводов в горной части республики: «Мы в бюджете смогли выделить из полученных налогов свыше 500 млн рублей на строительство заводов. Первый в горной части Дагестана завод по сортировке мусора заработает уже в январе. Это реальные шаги. Здесь присутствуют люди, которые видят, что делается в республике и по воде, и по дорогам, и по общественным пространствам, и по мелиорации».

В свою очередь глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов остановился на реализации проекта «100 школ», инициатором которого является Глава Дагестана. Было отмечено, что на территории района отремонтировано 5 школ. Кроме того, к реализации проекта «Мой Дагестан – мои дороги», по словам главы МО, подключились неравнодушные люди: «Когда мы приступили к работам, нашлись люди, которые скинулись и параллельно с нами начали ремонтировать дороги».

Комментируя, Владимир Васильев поблагодарил глав муниципалитетов за работу, которую они делают на своих территориях. При этом он напомнил, что остается еще много нерешённых проблем.

«Если платить налоги, тогда и дорога придёт к вашему дому, и скорая приедет, и ребенок получит хорошее образование. Потом он честно сможет победить в кадровом конкурсе, станет выдающимся специалистом и будет получать хорошую заработную плату. Всё это возможно», – резюмировал Глава РД.