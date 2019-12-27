Глава Буйнакского района вручил детям-сиротам ключи от жилых помещений

Настоящим новогодним подарком для пятерых сирот района, оставшихся без попечения родителей, стали ключи от жилых помещений, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

В торжественной обстановке сегодня глава Буйнакского района Камиль Изиев вручил ключи и договоры найма жилого помещения Асият Шахмановой из селения Верхний Дженгутай, Салавутдину Сатиеву из села Эрпели, Азамату Караеву из села Кафыр- Кумух, Шамильгаджи Рурухмаеву из селения Чиркей и Рашидхану Моллаеву из селения Халимбекаул.

Камиль Изиев отметил важность поддержки, оказываемой Президентом страны Владимиром Путиным и Главой Дагестана Владимиром Васильевым детям, оставшимся без попечения родителей.

«Для нас важна реализация государственных программ по обеспечению жильем особых категорий наших земляков. Безусловно, мы будем продолжать программу по предоставлению жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Для них это не просто мера поддержки, это первый дом, где им предстоит строить свою семью», – заявил глава муниципалитета.

Со значимым в их жизни событием поздравили детей-сирот также заместитель главы района Хаджимурад Ражбудинов, начальник отдела по землеустройству и архитектуре Нариман Сайпутдинов, начальник отдела опеки и попечительства Заира Алиева и другие.

Опекуны, воспитывающие детей-сирот, выразили благодарность главе района за чуткость и внимание.