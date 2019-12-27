Более 400 тыс. школьников приняло участие в тестировании, проведенного Роскомнадзором в СКФО

В среде детей и подростков растет понимание необходимости бережного отношения к своим персональным данным, в том числе при пользовании интернетом. Таковы результаты тестирования, проведенного специалистами территориальных управлений Роскомнадзора в Северо-Кавказском федеральном округе.

Тестирование проводилось в октябре-ноябре 2019 года с участием более 5,4 млн. школьников в возрасте от 9 до 17 лет по всей России. Результаты исследования показали, что четкое понимание понятия «персональные данные» сформулировано у 83% учащихся школ, принявших участие в мероприятии. В Северо-Кавказском федеральном округе в тестировании приняли участие 426 тыс. школьников.

Исследование этого года показало, что только треть школьников готова делиться своей личной информацией в социальных сетях, половина устанавливает настройки приватности для своей страницы.

Тестирования школьников проводятся с целью контроля эффективности проводимой Роскомнадзором профилактической работы в среде детей и подростков с целью повышения правовой грамотности молодого поколения, формирования в этой среде культуры бережного отношения к персональным данным.

Также из результатов теста стало известно, что 78% респондентов знают о наличии у Роскомнадзора полномочий в сфере защиты прав субъектов персональных данных, а около 15% несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет уже обращались в Роскомнадзор за защитой своих прав.