Говоря о подведении итогов за текущий год, Даниял Исламов отметил, что район практически находился в долговой яме в 2019 году.

- Какие планы удалось реализовать?

- Несмотря на все долги, нам удалось грамотно управлять финансовыми доходами и поступлениями из республиканского бюджета, увеличить собственные доходы. Мы выполнили все социальные обязательства и намеченные планы, эффективно решили местные проблемы, сохранили и укрепили позиции района в основных направлениях развития.

- Даниял Пашаевич, можно ли сделать вывод, что в нынешнем году при всех трудностях бюджета в плане решения социально значимых вопросов удалось сделать многое?

- Думаю, да. В этом году мы вошли в проект «Мой Дагестан – моя вода».

В рамках программы «100 школ» мы провели капитальный ремонт в начальном корпусе Бабаюртовской СОШ №1, Бабаюртовской СОШ №3, Прогимназии «Орленок», Адильянгиюртовской СОШ, при поддержке республиканского, районного бюджета и меценатов. В августе 2019 года по проекту «Точка роста» отремонтирован и оборудован класс Адильянгиюртовской СОШ, по проекту «Теплые туалеты» приняли участие три общеобразовательные учреждения (Тамазатюбинская СОШ, Герменчикская СОШ, Адильянгиюртовская СОШ). По программе «Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях» ведется строительство детского сада в селении Хамаматюрт на 100 мест. По проекту «Мой Дагестан – мои дороги» реконструировали улицу Джанарслана Алиева в селе Бабаюрт. Проведены работы на территории Бабаюртовской СОШ № 2 по программе «Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений». В селении Мужукай провели воду из артезианской скважины, находящейся в полутора километрах от поселения. С 15 ноября 2019 года в селении Тамазатюбе ведется строительство мини-футбольного поля.

- Район традиционно считается аграрным. Каким был уходящий год для сельхозтоваропроизводителей?

- Бесспорно, основу экономики района составляет сельское хозяйство. Завершающийся 2019 год тружениками полей и ферм нашего района, отмечен хорошими показателями. Увеличились площади под озимые и кормовые культуры. Весомый вклад в развитие экономики района внесли сельхозтоваропроизводители района.

Хотелось бы отметить, что сельхозтоваропроизводители района принимали активное участие на сельскохозяйственных ярмарках, проводимых по инициативе министерства сельского хозяйства и продовольствия РД и Управления сельского хозяйства района.

Если говорить о вкладе в развитие экономики района, то можно назвать следующие хозяйства: СПК «Сектор», ООО «Колос», КФХ «Юзюмчю», КФХ «Хазар», КФХ «Восход», КФХ «Эсенболатов», КФХ «Хайиров».

Важным событием уходящего года можно назвать победу фермера нашего района на конкурсе грантовой поддержки «Агростартап», а два фермера района выиграли грант на развитие семейных животноводческих ферм. И все же главным достижением являются увеличение площадей под посевы озимых культур, модернизация и реконструкция рисовых чеков. А также была проведена закладка садов на площади 161,7 га.

В связи с реконструкцией Дзержинского канала у сельхозтоваропроизводителей не возникает трудностей со своевременной подачей воды для полива сельхозугодий.

Какие приоритеты вы поставили перед собой на 2020 год?

- Перед нами стоят сложные, но выполнимые задачи, решение которых зависит от нас самих. На будущий год я бы обозначил ряд перспективных проектов и направлений, по которым администрация района продолжит вести работу. Это создание инфраструктуры сел района, строительство и ремонт дорог, уличное освещение – словом, все для удобства жителей района.

Перед нами стоит задача – активно поработать по республиканским и федеральным программам. Мы готовы к софинансированию и в районном бюджете сможем предусмотреть средства.

На 2020 год запланированы в реализацию РИП строительство незавершённого объекта (Бабаюртовская общеобразовательная школа №2), строительство детского сада в селении Бабаюрт на 100 мест. Внутрисетевое водоснабжение в с. Бабаюрт протяжённостью 83 км, бурение 3-х артскважин. Запланировано участие в проекте «150 школ», «Комфортная среда» – 6 объектов, включение в РИП на 2020 год, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Бабаюрт, предусмотрено участие в программе «Мой Дагестан – мои дороги», строительство школы в с. Львовское №1, бурение артскважины, замена внутрисетевого водопровода протяжённостью 5 км, газификация.

Также запланировано строительство детского сада в селении Адиль-Янгиюрт на 250 мест, бурение артскважины, замена внутрисетевого водопровода протяжённостью 23 км, предусмотрена газификация в селениях Старое Тамазатюбе, Новая Коса.

– Чего Вы ждете от наступающего года?

– Буду краток – от наступающего года жду позитивных перемен. Я от всей души поздравляю жителей района с наступающим Новым 2020 годом! Пусть все ваши желания исполнятся, пусть сбудутся самые заветные мечты. Пусть ваши дома не покидают здоровье и благополучие. Прежде всего, хочу поблагодарить всех жителей района – молодежь, уважаемых ветеранов – за усилия, вложенные в общее дело, за работу, за старания на благо района. Поверьте, для нас очень важно чувствовать вашу поддержку, знать, что мы все стремимся улучшить жизнь в районе. Пусть в наступающем году удача сопровождает вас в каждом добром начинании!