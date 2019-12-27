В Кизляре запустили новые накопители воды

В ближайшие 2 года полностью будет решена проблема водоснабжения города.

Две новые накопители объемом 3 тысяч кубометров торжественно запустили сегодня, 27 декабря в систему водоснабжения Кизляра. Работы по их строительству в рамках проекта «Мой Дагестан-моя вода» были проведены в рекордно короткие сроки. Старый резервуар на 5 тысяч кубаметров, расположенный рядом, был построен почти полвека назад. Как отметил Шувалов на торжественной церемонии, запуск новых накопителей, а также реконструкция магистральных водопроводных сетей протяженностью 7 км, позволит увеличить количество часов запуска воды для местного населения. Теперь кизлярцы вместо 10 часов будут получать воду 14 часов в сутки.

«Накануне Нового года мы вводим в эксплуатацию еще один значимы для города социальный объект, связанный с водоснабжением города. Старый накопитель изношен на 80 процентов и сегодня новые наполним водой и уже в начале января после их промывки, очистки и наполнения, чистая обезвреженная вода поступит в дома горожан», — сказал Шувалов. Он напомнил, что реализация проекта «Мой Дагестан – моя вода» стала возможным благодаря поддержке Главы Дагестана Владимира Васильева.

«В этом году мы выполнили большой объем работы не только по строительству новых накопителей, насосной станции, но и пробурили 4 глубинные артскважины и модернизировали более 7 км водопроводных сетей. В начале июня запустили первую очередь водозаборных сооружений, состоящих из нового гидротехнического комплекса с накопителем воды на 2 тысячи кубометров, насосной станции, где установлены 3 мощных насоса, автономной трансформаторной станции», — отметил мэр города.

Он подчеркнул, что при поддержке Главы Дагестана в 2020 году в городе на реализацию проекта предусмотрено порядка 170 млн.рублей.

Шувалов заверил, что в 2021 году подача воды будет осуществляться круглосуточно.

«От имени кизлярцев хотел бы выразить слова благодарности в адрес Владимира Васильева, Артема Здунова за помощь и поддержку в решении столь злободневной для кизлярцев проблемы. Визит в мае Главы республики в город дал мощный толчок в реализации проекта.

В своем выступлении руководитель управления жилищно-коммунального хозяйства Гаджимурад Истамбулов поблагодарил руководство подрядной организации «Бетон» не только за своевременное, но и качественное выполнение работ.

«Сколько себя помню, а я коренная кизлярка, у нас были проблемы с водой, она подается по часам. И мы в народе шутим, что город живет от воды до воды, имеется ввиду от часов подачи. Даже не верится, но у нас дома вода до 11 часов ночи и такая чистая, с ее качеством тоже были проблемы. Огромная благодарность нашему Главе республики, нашему мэру. Мы видим те преобразования, которые происходят, знаете нет слов, чтобы выразить свою радость, признательность. Раньше возникали мысли об отъезде, теперь даже думать об этом не хочу. Посмотрите какой парк, как преобразились многие улицы, дворы. Говорят, еще будут ремонтировать. А если и еще вода будет круглосуточно, но мы окажемся в раю», — поделилась горожанка Анна Семенова.

Напомним, вода в Кизляре добывается из скважин с глубины 600-650 метров, пробуренных в 60-90 годы ХХ века, дебет которых в последние годы значительно снизился. На территории города 40 скважин и только 11 из них до 2019 года были в рабочем состоянии. Для бесперебойного водоснабжения города необходимо около 27 тыс. куб. м воды в сутки.