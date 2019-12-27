Под руководством Рамазана Джафарова прошло заседание Антинаркотической комиссии в Дагестане

Перед началом обсуждения вопросов повестки Рамазан Джафаров отметил, что в целом показатели в этом направлении стали лучше, чем в прошлом году.

«За 2019 год по республике возбуждено 2250 уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, изъято 65 кг наркотиков, а также улучшилась раскрываемость. На учёте в наркодиспансерах состоят 5696 человек, что меньше показателей прошлого года на 200 человек. Кроме того, федеральный проект «Трезвая Россия» ежегодно проводит мониторинг всех субъектов в части наркотической ситуации. В прошлом году Дагестан располагался на восьмом месте, а сейчас занимает пятое место среди регионов с наименьшим распространением наркотиков»,- сообщил вице-премьер.

Далее министр здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал о реализации в 2019 подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико – санитарной помощи» госпрограммы РД «Развитие здравоохранения в РД на 2015-2020 годы».

«Для помощи в преодолении потребления табака в амбулаторно-поликлинических учреждениях республики организована работа кабинетов медицинской помощи отказавшимся от курения. За 9 месяцев 2019 г. в указанные кабинеты обратились 34 990 человек. В целях же пропаганды духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи, а также привлечения к здоровому образу жизни в первой декаде октября текущего года проведен цикл бесед в общеобразовательных учреждениях Махачкалы на тему «Мы за мирный город!». Показаны слайды и видеоролики по пропаганде здорового образа жизни и антитабачной, антинаркотической пропаганде; распространены памятки и листовки на темы: «Нет наркотикам!», «Курить - здоровью вредить!».

Министр также сообщил, что для обеспечения участия республиканских СМИ в федеральной информационной кампании, посвященной популяризации здорового образа жизни, предоставленные Минздравом России в рамках данной кампании видеоролики, инфографика, текстовые материалы размещены в качестве социальной рекламы в средствах массовой информации республики.

«За 9 месяцев 2019 года проведено 1 834 выступления на радио, 1 623 - на телевидении, 1784 публикации в прессе, издано 12 тыс. санитарных бюллетеней, прочитано 165 436 лекций. Подведомственные Мининформу РД средства массовой информации обеспечивают распространение материалов Минздрава России в телеэфире, на официальных сайтах и в группах СМИ в социальных сетях. Таким образом, получили распространение видеоролики «Выбери свою линию жизни», «Выбор за тобой», «ЗОЖ», «Алкоголь - 15», «Алкоголь - 30», которые выходят в эфир по одному разу в неделю. В эфире РГВК «Дагестан» указанные видеоролики демонстрируют еженедельно с 1 декабря 2017 г. по настоящее время. Создана еженедельная программа о здоровом образе жизни на радио РГВК «Дагестан» с выходом в эфир не менее 1 раза в неделю»,- сказал, в частности, Джамалудин Гаджиибрагимов.

Второй вопрос касался принимаемых органами исполнительной власти и органами местного самоуправления РД мер по профилактике наркомании. С докладом выступила замминистра образования и науки РД Альбина Арухова, отметившая, что работа в этом направлении ведётся в соответствии с межведомственным планом, который утверждается ежегодно.

«В соответствии с планами на 2019 год с приглашением специалистов- наркологов, известных спортсменов, деятелей науки и культуры, сотрудников правоохранительных органов в образовательных организациях республики проведены классные часы, беседы, круглые столы с демонстрациями видеофильмов, показывающих последствия приобщения к психоактивным веществам. С целью профилактики употребления алкоголя и других психотропных веществ подростками и молодежью в образовательных организациях республики проводятся «Уроки трезвости» с охватом в 15 тысяч школьников.

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях республики функционируют 345 учреждений дополнительного образования и более 11980 кружков. Программами дополнительного образования охвачено 403500 детей, которые принимают участие в 400 социально-ориентированных мероприятиях. Кроме того, функционируют 179 детско-юношеских спортивных школ с охватом более 108 тыс. детей и подростков, где культивируются 344 вида спорта. Свыше 260 тысяч юных спортсменов, около 3 % из которых - трудные дети, принимают ежегодно участие в 44 республиканских соревнованиях. В рамках же государственной программы РФ «Развитие образования на 2013- 2020 годы» в 42 районах республики возведены 705 открытых спортивных сооружений, расположенных в сельской местности»,- рассказала Альбина Арухова.

Далее слово предоставили замминистру по делам молодёжи РД Патимат Омаровой. Она отметила ряд основных антинаркотических и пропагандирующих здоровый образ жизни мероприятий: организация и проведение республиканских антинаркотичеких месячников «За здоровый образ жизни», организация и проведение спортивных турниров «Марафон здоровья!» («Workout», «Велопробег», «Мультигонка», «Семейный забег»), организация и проведение комплекса мероприятий «Стоп ВИЧ / СПИД», организация и проведение Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд»

«Минмолодежи РД при реализации данных проектов делает большой акцент на региональные и муниципальные общественные объединения, занимающиеся профилактикой негативных проявлений среди подростков и молодежи. Их в республике насчитывается порядка 19 региональных и 62 муниципальных организаций. Через эти объединения реализуется целый спектр задач профилактического характера. В свою очередь Минмолодежи РД для активизации деятельности наиболее эффективных общественных объединений предоставляет им методическую, материально-техническую и

организационную поддержку.

В рамках антинаркотической направленности Минмолодежи РД используется проектный, комплексный подход, проводятся форумы, слеты, образовательные мероприятия среди молодежи в формате тренингов, упражнений, лекций; спортивные мероприятия (мастер-классы, утренние зарядки, спортивные турниры по футболу, баскетболу, волейболу) с привлечением именитых спортсменов, а также информационная кампания через республиканские СМИ и ТВ»,- сказала Патимат Омарова.

О проводимой антинаркотической работе доложил и и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев.

В заключение заседания ответственный секретарь Антинаркотической комиссии Давуд Унчиев рассказал об итогах работы Комиссии за 2019 год и плане на 2020 год.