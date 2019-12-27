ЗАМАНА - В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»

В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»

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27 декабря, 2019. Пятница 10:50
В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»

В селе Муги состоялось открытие подводящего водопровода протяженностью 8,94 км, построенного в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода», инициированного Главой региона Владимиром Васильевым.

В Акушинском районе реализован проект «Мой Дагестан – моя вода»
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Как сообщили информагентству в пресс-службе муниципалитета, сметная стоимость водопровода составляет 23 060 350 руб. Этот водопровод обеспечит качественной водой более 1500 жителей селе Муги.

В своем выступлении глава Акушинского района Махач Абдулкеримов сказал: «Я хочу поблагодарить руководство республики за ту помощь и поддержку, которую они оказывают району. Сегодня мы с вами видели это на деле. Большое спасибо строителям, которые за короткий срок выполнили работы по прокладке водопровода. Мы и в 2020 году будем реализовывать федеральные и региональные проекты для улучшения условий жизни жителей нашего района. Будем добиваться включения в эти программы и других сел нашего района», – отметил Абдулкеримов.

Почетную миссию открытия водопровода предоставили главе Акушинского района Махачу Абдулкеримову, главе села Муги Исламу Муртазаеву, а также подрядчику Муслиму Исакову.

Завершилось мероприятие концертом коллектива управления культуры Акушинского района.

 

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