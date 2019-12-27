ЗАМАНА - Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником

Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником

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27 декабря, 2019. Пятница 10:05
Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником

27 декабря Глава Дагестана Владимир Васильев поздравил сотрудников и ветеранов пожарной службы и гражданской обороны республики с профессиональным праздником - Днем  спасателя Российской Федерации.

Владимир Васильев поздравил спасателей Дагестана с профессиональным праздником
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«Это праздник мужественных людей, посвятивших свою жизнь нелегкой, опасной, но благородной профессии, которая по праву считается одной из самых уважаемых в обществе. В трудную минуту вы первыми приходите на помощь, даете людям надежду, спасая их здоровье и жизни.

В Дагестане благодаря вашим усилиям создана слаженная система реагирования, способная оперативно решать задачи предупреждения природных катастроф, техногенных аварий и ликвидации их последствий. Вы неоднократно подтверждали это, борясь с пожарами в селах и городах республики, оповещая население о неблагоприятных природных явлениях, проводя эвакуацию и незамедлительно оказывая помощь и психологическую поддержку пострадавшим.

В этот праздничный день примите слова искренней признательности за ваш благородный труд, решительность и мужество в самых сложных ситуациях. Большое спасибо ветеранам, которым сегодняшние спасательные службы обязаны своим высочайшим авторитетом, профессиональным мастерством.

Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия. Удачи и успехов в наступающем году», - говорится в поздравлении.

 

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