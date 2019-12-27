ЗАМАНА - Владимир Васильев принял участие в заседании Государственного совета под руководством Президента России

Владимир Васильев принял участие в заседании Государственного совета под руководством Президента России

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27 декабря, 2019. Пятница 09:33
Владимир Васильев принял участие в заседании Государственного совета под руководством Президента России

26 декабря в Кремле Глава Дагестана Владимир Васильев принял участие в заседании Государственного совета под руководством Президента России Владимира Путина, посвященное аграрной политике. Обсуждены вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий.

Владимир Васильев принял участие в заседании Государственного совета под руководством Президента России
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На заседании рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015–2019 годы, а также этапы реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Отдельное внимание уделено итогам развития АПК и задачам, стоящим перед отраслью. Участники обсудили также поддержку малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

"Отрасль не сможет в дальнейшем так же успешно развиваться, выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос - качество жизни на селе", - заявил глава государства на заседании Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села.

По его оценке, "сельские территории по-прежнему отстают по социальной обустроенности, бытовому комфорту, развитости инфраструктуры, этот разрыв особенно заметен на фоне впечатляющих успехов отечественного АПК". "Общий уровень обеспеченности сельской местности всеми видами благоустройства, - а это, в том числе, водопровод, отопление, газ, система ЖКХ, - чуть более 34%, тогда как в городах - почти 80", - подчеркнул Путин.

На его взгляд, "хуже обстоит дело и с социальными, образовательными, медицинскими учреждениями, с дорожной сетью". "Одна из самых острых проблем - это уровень и качество первичного звена здравоохранения на селе, в целом по стране на модернизацию этой сферы будут выделены немалые средства, дополнительно мы изыскали 550 млрд рублей, задача субъектов Федерации - завершить подготовку соответствующих региональных программ", - указал президент. Он напомнил, что такие программы должны быть приняты к 1 июля 2020 года. "В том числе нужно обязательно учесть запросы жителей сельских территорий, определить четкие меры по строительству, капремонту и реконструкции зданий, укомплектованию кадрами ФАПов, районных больниц, поликлиник, по оснащению их медицинским оборудованием", - поручил глава государства.

Президент призвал работодателей в аграрном секторе больше думать о людях и повышать им зарплаты.

"Системная проблема - средняя зарплата в сельском хозяйстве, она составляет примерно только две трети от средней по экономике", - констатировал глава государства. "Обращаю на это внимание прежде всего работодателей - нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед", - заявил Путин.

Он напомнил, что "именно на селе живет больше половины - примерно 53% - граждан с низкими доходами". "То есть, наша приоритетная, общенациональная задача - снижение и преодоление бедности - в значительной степени имеет сельское измерение", - указал Президент.

Глава государства отметил, что "у аграриев, у сельских территорий нет своего отдельного, профильного нацпроекта". "Однако их интересы должны быть учтены в каждом из таких проектов, а планы и действия разных ведомств - четко, предметно скоординированы", - подчеркнул Путин.

 

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