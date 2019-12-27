Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале

Лучших дагестанских бизнесменов поприветствовал первый заместитель руководителяАгентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Мусаев. «Количество участвующих в этом конкурсе становится все больше и больше. В течение года мы наблюдаем за компаниями, смотрим, как они растут и развиваются, и выбираем тех, кто в дальнейшем может стать примером для других», - сказал Мусаев.

Он также отметил, что конкурс проходил в три этапа, а победителей выбирала конкурсная комиссия. Условия были самые простые, что награду мог получить как опытный предприниматель, так и новичок. Главное, чтобы он осуществлял интересные бизнес-проекты, показывал хороший рост, динамику в продажах, изучал новые рынки.

Победители определялись в 10 номинациях. Все лауреаты были награждены грамотами, статуэтками и букетом цветов.

Благодарность и признательность организаторам и участникам высказал председатель Дагестанского союза промышленников предпринимателей СеферАлиев. «Желаю вам успеха в развитии своего дела, воплощения самых смелых бизнес-идей. Уверен, что вместе с вами мы сможем сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно и комфортно на дагестанской земле», - отметил руководитель бизнес-сообщества

Коммерческий директор компании «Киргу» УзайриДаитов поздравил своих коллег с заслуженной наградой и с наступающим Новым годом, а также пожелал в 2020 году больших праздничных мероприятий. «Чтоб почаще приглашали именно на награждение, а не проверить отчеты», - добавилбизнесмен.

Стоит отметить, что организатором конкурса выступило ГАУ «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».