ЗАМАНА - Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале

Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале

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27 декабря, 2019. Пятница 09:04
Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале

Торжественная церемония награждения ста лучших предпринимателей региона состоялась сегодня в зале исторического парка «Россия – моя история» в Махачкале.

Лауреатов конкурса «100 лучших предпринимателей» наградили в Махачкале
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 Лучших дагестанских бизнесменов поприветствовал первый заместитель руководителяАгентства по предпринимательству и инвестициям РД Магомед Мусаев. «Количество участвующих в этом конкурсе становится все больше и больше. В течение года мы наблюдаем за компаниями, смотрим, как они растут и развиваются, и выбираем тех, кто в дальнейшем может стать примером для других», - сказал Мусаев.

Он также отметил, что конкурс проходил в три этапа, а победителей выбирала конкурсная комиссия. Условия были самые простые, что награду мог получить как опытный предприниматель, так и новичок. Главное, чтобы он осуществлял интересные бизнес-проекты, показывал хороший рост, динамику в продажах, изучал новые рынки. 

Победители определялись в 10 номинациях. Все лауреаты были награждены грамотами, статуэтками и букетом цветов.

 Благодарность и признательность организаторам и участникам высказал председатель Дагестанского союза промышленников предпринимателей СеферАлиев. «Желаю вам успеха в развитии своего дела, воплощения самых смелых бизнес-идей. Уверен, что вместе с вами мы сможем сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя уверенно и комфортно на дагестанской земле», - отметил руководитель бизнес-сообщества

 Коммерческий директор компании «Киргу» УзайриДаитов поздравил своих коллег с заслуженной наградой и с наступающим Новым годом, а также пожелал в 2020 году больших праздничных мероприятий. «Чтоб почаще приглашали именно на награждение, а не проверить отчеты», - добавилбизнесмен. 

 Стоит отметить, что организатором конкурса выступило ГАУ «Центр поддержки предпринимательства Республики Дагестан».

 

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