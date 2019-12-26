Дагестанка рассказала о том, как поступала в «художку», но стала водителем маршрутного такси

В то время, пока дагестанцы спорят о том, ущемляются ли права женщин в регионе или нет, 28 летняя Наида Куяева колесит по махачкалинским улицам за рулем маршрутного такси 69 «А».

Когда-то давно, девушка села за руль из-за финансовых трудностей, съемной квартиры и кредита. Проработав три года в троллейбусном парке, решила пересесть на маршрутку.

«В троллейбусном парке у нас была сравнительно небольшая зарплата, да и управлять троллейбусом значительно тяжелее, из-за его габаритов. Особенно, когда на дороге встречается ДТП. Бывали моменты, что тебе нужно его объехать – а места для этого недостаточно. Ты должна рассчитать радиус, убедиться, что тебя пропускают и одновременно со всем этим следить за тем, чтобы со штангами все было хорошо, потому, что их нельзя тянуть на более чем четыре метра – могут порваться, и тогда, «весь город» встанет за тобой. Сама я в ДТП попадала не часто. Ну, самое страшное было, когда поцарапала дверь Porsche, но тут не моя вина была. А с маршруткой полегче. Конечно, вначале было трудно потому, что ты еще не привыкла к тому движению, и водители у нас очень безобразно водят.

«…иди, работай продавщицей в магазине»

Близкие и родные девушки отреагировали на ее «новую работу» неоднозначно. Кто-то предлагал отучиться на какую-нибудь «женскую профессию», кто-то сомневался, что она вообще справится с этим.

«Родные узнали об этом после того как я устроилась. Маму это удивило, а другие говорили, что, мол, так не должно быть, в Махачкале нет девушек на маршрутках. Говорили, иди, работай продавщицей в магазине или где-нибудь еще. Ну, как я могу в этих четырех стенах работать, я хочу видеть город, эту суету, мне это нравится – нравится этот руль, я не могу без него. Если долгое время за руль не сажусь, начинаю скучать. И сейчас по троллейбусному парку скучаю, мне они снятся до сих пор. Поэтому, никого не стала слушать, когда отговаривали. Почему нет, если я могу?

В парке маршрута тоже все были удивлены, они не верили, что сюда придет работать девушка. Я сначала через знакомого узнавала. И начальство, и диспетчер согласились взять. Сейчас отношение ко мне у всех хорошее, ребята дружные. Еще не всех, конечно, знаю, но потихоньку привыкаю».

«Наконец-то, неужели у нас есть девушка за рулем»

Как рассказывает Наида, изначально были страхи, как люди воспримут, как отреагируют, ведь к тому, что женщины работают на троллейбусах, люди привыкли, а на маршрутке это большая редкость.

«Думала, будут посмеиваться, снимать на камеру, но к счастью такого не было. Наоборот все по отношению ко мне настроены позитивно, особенно женщины: «Как приятно видеть, что девушка за рулем»; «Наконец-то, неужели у нас есть девушка за рулем».

«Поступала в художественное училище…»

На вопрос, кем хотела стать в детстве, Наида после недолгой паузы ответила, что художником и даже поступала в художественное училище.

«Я любила рисовать. И сейчас люблю, хотя рука, конечно, отвыкла.

Поступала в художественное училище, проучилась только один курс, по семейным обстоятельствам не получилось ходить – бросила это дело.

Но я бы хотела заново отучиться, потому что иногда устаешь от вождения, от дороги. Но я никогда не думала о том, чтобы оставить вождение и заняться другим делом.

Планировала и в центральную Россию уехать, устроиться на автобус, думала и в такси устроиться, но там нужна своя машина иначе невыгодно. А я сапожник без сапог – категории есть, водить умею, а машины нет. Впрочем, сейчас уже и не хочется».

Девушка рассказала, что испробовала бы все. Даже немного грезит о том, чтобы стать пилотом.

«Такое желание у меня появилось после просмотра одного фильма. Сама я никогда не летала, даже не знаю, как это – находиться в воздухе, но очень привлекает».