ЗАМАНА - Старому парку-новый облик

Старому парку-новый облик

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26 декабря, 2019. Четверг 10:47
Старому парку-новый облик

25 декабря, в с.Ахты Ахтынского района прошла торжественная церемония открытия реконструированного в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан-комфортная городская среда», инициированного Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, сквера им. Муктадира Айдунбекова.

Старому парку-новый облик
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Сквер, который носит имя революционера, большевика, участника борьбы за власть Советов на Кавказе Муктадира Айдинбекова один из старейших парков в с.Ахты.

Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено главе МР «Ахтынский район» Осману Абдулкеримову, главе МР «Рутульский район» Ибрагиму Ибрагимову и ветерану труда, общественному деятелю Кардашу Мамалиеву.

Благодаря реконструкции территория сквера расширилась, огражден периметр, произведено дополнительное озеленение-произведена посадка саженцев сибирской ели, туи, можжевельника, жимолости, семян газонной травы. Для орошения зеленых насаждений установлена специальная система полива. Новые скамьи и урны, игровая и спортивная зоны, две беседки. Все компактно расположилось на территории чуть больше 1000 кв.м.

Общая стоимость реализации проекта в сумме с местным бюджетом составила около 3 миллионов.

В рамках мероприятия выступили глава МР «Ахтынский район» Осман Абдулкеримов, общественные деятели Кардаш Мамалиев и Надир Юзбеков, учитель Ахтынской СОШ №1 Джамиля Саидова.

Джамиля Саидова вдохновленная позитивными событиями в жизни района продекламировала авторские стихи.

Местные жители выразили слова искренней благодарности руководству региона за благоустройство парка и создание комфортных условий для жизни на селе. Особенный восторг у родителей и детей вызывает игровая площадка. Теперь это не унылый участок, а современный сквер, подобный городским, престижный и экологичный — в этом самоцель проекта «Мой Дагестан-комфортная городская среда».

Неожиданное внимание к скверу обернулось благодарностью тысяч жителей гюнейской стороны с.Ахты.

Облагороженная и зонированная территория сквера позволит приятно проводить здесь досуг и взрослым, и детям.

Новая среда обитания формирует и новое социальное окружение, новое мировоззрение. К этому можно добавить, что "Мой Дагестан" высокопатриотичная идея, от названия до результатов. Вместе с этими преобразованиями даже названия парков и улиц стали звучать иначе-с достоинством.

Парк Муктадира, как его называют в народе, сохранивший дух советской эпохи имеет богатое прошлое и теперь несомненно, не менее богатое и насыщенное будущее.

 

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