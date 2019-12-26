Старому парку-новый облик

25 декабря, в с.Ахты Ахтынского района прошла торжественная церемония открытия реконструированного в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан-комфортная городская среда», инициированного Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым, сквера им. Муктадира Айдунбекова.

Сквер, который носит имя революционера, большевика, участника борьбы за власть Советов на Кавказе Муктадира Айдинбекова один из старейших парков в с.Ахты.

Почетное право перерезать красную ленту было предоставлено главе МР «Ахтынский район» Осману Абдулкеримову, главе МР «Рутульский район» Ибрагиму Ибрагимову и ветерану труда, общественному деятелю Кардашу Мамалиеву.

Благодаря реконструкции территория сквера расширилась, огражден периметр, произведено дополнительное озеленение-произведена посадка саженцев сибирской ели, туи, можжевельника, жимолости, семян газонной травы. Для орошения зеленых насаждений установлена специальная система полива. Новые скамьи и урны, игровая и спортивная зоны, две беседки. Все компактно расположилось на территории чуть больше 1000 кв.м.

Общая стоимость реализации проекта в сумме с местным бюджетом составила около 3 миллионов.

В рамках мероприятия выступили глава МР «Ахтынский район» Осман Абдулкеримов, общественные деятели Кардаш Мамалиев и Надир Юзбеков, учитель Ахтынской СОШ №1 Джамиля Саидова.

Джамиля Саидова вдохновленная позитивными событиями в жизни района продекламировала авторские стихи.

Местные жители выразили слова искренней благодарности руководству региона за благоустройство парка и создание комфортных условий для жизни на селе. Особенный восторг у родителей и детей вызывает игровая площадка. Теперь это не унылый участок, а современный сквер, подобный городским, престижный и экологичный — в этом самоцель проекта «Мой Дагестан-комфортная городская среда».

Неожиданное внимание к скверу обернулось благодарностью тысяч жителей гюнейской стороны с.Ахты.

Облагороженная и зонированная территория сквера позволит приятно проводить здесь досуг и взрослым, и детям.

Новая среда обитания формирует и новое социальное окружение, новое мировоззрение. К этому можно добавить, что "Мой Дагестан" высокопатриотичная идея, от названия до результатов. Вместе с этими преобразованиями даже названия парков и улиц стали звучать иначе-с достоинством.

Парк Муктадира, как его называют в народе, сохранивший дух советской эпохи имеет богатое прошлое и теперь несомненно, не менее богатое и насыщенное будущее.