Дагестанская энергосбытовая компания рассказала об итогах года

В рамках передачи «Актуальное интервью» на радио «Эхо Москва-Махачкала» об итогах года рассказал заместитель управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Магомедхабиб Алигаджиев, сообщает АиФ-Дагестан.

В ходе прямого эфира, организованного энергетиками в рамках Дня потребителя, радиослушатели могли задать любой интересующий вопрос, касающийся деятельности дагестанского гарантпоставщика.



Вместе с ведущим передачи, директором радио Зауром Гаджиевым представитель энергокомпании обсудил вопросы актуализации базы потребителей электроэнергии, уменьшения задолженности за электроэнергию, способах ее оплаты, борьбы с мошенническими действиями лжеэнергетиков, процедуры открытия лицевого счета.

Так, в частности, Магомедхабибом Алигаджиевым было отмечено, что актуализация базы потребителей электроэнергии – процесс, который носит непрерывный характер в силу миграции населения, прекращения или, напротив, начала предпринимательской деятельности бизнес-сектора. Представитель энергокомпании, пользуясь случаем, поблагодарил потребителей электроэнергии, которые с понимаем отнеслись к проводимым мероприятиям и предоставили необходимые для актуализации базы потребителей сведения.

Необходимо отметить, что по состоянию на 24 декабря текущего года были актуализированы сведения на более чем 557 тысяч абонентов физического сектора.

В ходе передачи «Актуальное интервью», прямая трансляция которого велась, в том числе в аккаунтах ПАО «ДЭСК» и радио «Эхо Москва Махачкала» в социальной сети инстаграм, были обсуждены вопросы корректировки начислений за потреблённую электроэнергию, возможности реструктуризации задолженности за потребленный энергоресурс, а также ряд других вопросов.