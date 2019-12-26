ЗАМАНА - Дагестанская энергосбытовая компания рассказала об итогах года

Дагестанская энергосбытовая компания рассказала об итогах года

Автор
26 декабря, 2019. Четверг 10:03
Дагестанская энергосбытовая компания рассказала об итогах года

В рамках передачи «Актуальное интервью» на радио «Эхо Москва-Махачкала» об итогах года рассказал заместитель управляющего директора ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» Магомедхабиб Алигаджиев, сообщает АиФ-Дагестан.

Дагестанская энергосбытовая компания рассказала об итогах года
Информация

В ходе прямого эфира, организованного энергетиками в рамках Дня потребителя, радиослушатели могли задать любой интересующий вопрос, касающийся деятельности дагестанского гарантпоставщика.
 
Вместе с ведущим передачи, директором радио Зауром Гаджиевым представитель энергокомпании обсудил вопросы актуализации базы потребителей электроэнергии, уменьшения задолженности за электроэнергию, способах ее оплаты, борьбы с мошенническими действиями лжеэнергетиков, процедуры открытия лицевого счета. 

Так, в частности, Магомедхабибом Алигаджиевым было отмечено, что актуализация базы потребителей электроэнергии – процесс, который носит непрерывный характер в силу миграции населения, прекращения или, напротив, начала предпринимательской деятельности бизнес-сектора. Представитель энергокомпании, пользуясь случаем, поблагодарил потребителей электроэнергии, которые с понимаем отнеслись к проводимым мероприятиям и предоставили необходимые для актуализации базы потребителей сведения. 

Необходимо отметить, что по состоянию на 24 декабря текущего года были актуализированы сведения на более чем 557 тысяч абонентов физического сектора.

В ходе передачи «Актуальное интервью», прямая трансляция которого велась, в том числе в аккаунтах ПАО «ДЭСК» и радио «Эхо Москва Махачкала» в социальной сети инстаграм, были обсуждены вопросы корректировки начислений за потреблённую электроэнергию, возможности реструктуризации задолженности за потребленный энергоресурс, а также ряд других вопросов.

 

Прочитано 15 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top