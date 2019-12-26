Специальная комиссия займется проблемой Аргванинской школы

Для решения проблемы школы в селении Аргвани Гумбетовского района Дагестана будет создана специальная комиссия. Об этом заявила вице-премьер – министр образования и науки Уммупазиль Омарова, сообщает АиФ-Дагестан.

В среду, 25 декабря, в правительстве Дагестана Уммупазиль Омарова провела совещание о ситуации в школе села Аргвани с участием всех заинтересованных сторон, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки.

Как сообщал «АиФ Дагестан», меценаты, которые вложили около 15 млн рублей на ремонт школы в селе Аргвани и строительство интерната для проживания учащихся, недовольны тем, что заместитель главы Гумбетовского района Магомед Карагишиев назначил директором школы «своего человека» - Шамиля Магомедова. После этого меценаты потребовали вернуть свои вложения. «Я призываю вас избегать слов и действий, которые придают ситуации политический окрас. Данная ситуация нуждается в юридическом урегулировании, так как в ней выявлены правонарушения. Для этого будет создана специальная комиссия. Мы будем действовать в рамках законодательства и не позволим втягивать в это учащихся и педагогов. Как и не позволим мешать образовательному процессу и пытаться спекулировать этим», - заявила Уммупазиль Омарова.

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов рассказал, что в марте 2019 года инициативная группа от селения Аргвани заявила, что хочет возродить школу, которая находилась на стадии закрытия, пригласить для обучения детей из других населенных пунктов и построить для них общежитие.

В этом году школа была отремонтирована в рамках республиканского проекта «100 школ» - обновлены кровля и полы, заменены старые окна и двери, построена котельная. После ремонта и строительства общежития количество учеников возросло до 36 человек.

Как оказалось, спонсоры построили интернат на 50 мест до приобретения земельного участка и выдачи официального разрешения.

«На основании решения собрания депутатов администрация района вынесла постановление о разделе земельного участка образовательной организации с целью реализации вновь образованного участка под строительство интерната. Документы для аукциона были готовы, но участок, уже обремененный строениями, на торги выставить мы не смогли. Мы за то, чтобы школа была и процветала, и готовы оказывать содействие в урегулировании данного вопроса», - пояснил Хаджимурад Магомедов.

До наступления каникул в пришкольном интернате круглосуточно находились 24 ребенка из семей, проживающих на землях отгонного животноводства.

В ходе совещания было отмечено, что образовательное учреждение не имеет статуса школы-интернета. Соответствующие изменения не внесены в устав учреждения, не утверждены нормативно-локальные акты, не приняты решения по организации трехразового питания в соответствии с требованиями санитарных норм, что дает право расценивать возведенный объект самостроем, а проживание детей в общежитии без законных представителей – нарушением их прав.

В связи с этим главе Гумбетовского района поручено в короткие сроки определить статус учащихся в Аргванинской школе и представить информацию в Минобрнауки Дагестана.

Построенное здание будет проверено на соответствие нормативным требованиям. В комиссию по юридическому урегулированию сложившейся ситуации войдут представители Минимущества, Минобрнауки и Минюста Дагестана.