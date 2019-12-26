ЗАМАНА - В Дербенте состоялось открытие благоустроенных магалов

В Дербенте состоялось открытие благоустроенных магалов

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26 декабря, 2019. Четверг 08:31
В Дербенте состоялось открытие благоустроенных магалов

Сегодня в Дербенте состоялось долгожданное открытие 8 и 9 магалов после реконструкции.

В Дербенте состоялось открытие благоустроенных магалов
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В мероприятии открытия приняли участие глава Дербента Хизри Абакаров, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незир Гусейнов, председатель городского Собрания депутатов Мавсум Рагимов, старейшины магалов, благодарные горожане и многие другие.

Всего в Дербенте 9 магалов, реконструированные 8 и 9 самые верхние из них.

Дербенту на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях был выделен грант на сумму 50 млн руб. из федерального бюджета на реконструкцию данных объектов и 5 млн 376 тыс. руб. выделено из муниципального бюджета. Около 11 млн внебюджетных средств было потрачено на разработку проектно-сметной документации.

Собравшихся поприветствовал глава города Хизри Абакаров. Он передал собравшимся поздравления и пожелания добра, здоровья и благополучия от сенатора Сулеймана Керимова.

Год за годом мы будем благоустраивать всё больше и больше городских территорий. После реконструкции территорий туристы обязательно будут спускаться с крепости в магальную часть города и прогуливаться здесь,сказал Абакаров.

С открытием улиц горожан также поздравил главный архитектор Дагестана Незир Гусейнов, реконструированные улицы приобрели новый облик, но сохранили свой уникальный колорит.

Работы по реконструкции магалов были начаты в августе текущего года. Площадь благоустроенной территории составила 4500 квадратных метров, заменены 2500 км инженерных сетей. Также здесь установили уличное освещение,малые архитектурные формы, озеленили территорию, обустроены лестничные площадки ведущие от цитадели Нарын-Кала до магалов и др.

 

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