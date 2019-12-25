Они разделят между собой грант в размере 25 млн рублей.
Призовые места распределились следующим образом:
а) городские округа:
1-е место - «город Дербент»;
2-е место - «город Каспийск»;
3-е место - «город Хасавюрт»;
б) муниципальные районы:
высокогорная зона:
1-е место - «Шамильский район»;
2-е место - «Лакский район»;
3-е место - «Чародинский район»;
горная зона:
1-е место - «Хунзахский район»;
2-е место - «Дахадаевский район»;
3-е место - «Гунибский район»;
предгорная зона:
1-е место - «Казбековский район»;
2-е место - «Буйнакский район»;
3-е место - «Хивский район»;
равнинная зона:
1-е место - «Хасавюртовский район»;
2-е место - «Кизилюртовский район»;
3-е место - «Карабудахкентский район».
Самый крупный грант в размере 2,6 млн рублей получит Казбековский район. Почти по 2 млн рублей выделены Шамильскому, Хасавюртовскому, Хунзахскому и Дахадаевскому районам. Самый большой грант из городов получит Дербент - 1,7 млн рублей. Города Каспийск и Хасавюрт по результатам показателей получат по 1,6 млн рублей.