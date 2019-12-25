Глава Дагестана подписал Указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетам

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал Указ о присуждении призовых мест и о выделении грантов городам и муниципальным районам республики, достигшим наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам оценки эффективности их деятельности за 2018 год.

Они разделят между собой грант в размере 25 млн рублей.

Призовые места распределились следующим образом:

а) городские округа:

1-е место - «город Дербент»;

2-е место - «город Каспийск»;

3-е место - «город Хасавюрт»;

б) муниципальные районы:

высокогорная зона:

1-е место - «Шамильский район»;

2-е место - «Лакский район»;

3-е место - «Чародинский район»;

горная зона:

1-е место - «Хунзахский район»;

2-е место - «Дахадаевский район»;

3-е место - «Гунибский район»;

предгорная зона:

1-е место - «Казбековский район»;

2-е место - «Буйнакский район»;

3-е место - «Хивский район»;

равнинная зона:

1-е место - «Хасавюртовский район»;

2-е место - «Кизилюртовский район»;

3-е место - «Карабудахкентский район».

Самый крупный грант в размере 2,6 млн рублей получит Казбековский район. Почти по 2 млн рублей выделены Шамильскому, Хасавюртовскому, Хунзахскому и Дахадаевскому районам. Самый большой грант из городов получит Дербент - 1,7 млн рублей. Города Каспийск и Хасавюрт по результатам показателей получат по 1,6 млн рублей.