ЗАМАНА - Глава Дагестана подписал Указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетам

Глава Дагестана подписал Указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетам

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25 декабря, 2019. Среда 21:01
Глава Дагестана подписал Указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетам

Глава Дагестана Владимир Васильев подписал Указ о присуждении призовых мест и о выделении грантов городам и муниципальным районам республики, достигшим наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления по итогам оценки эффективности их деятельности за 2018 год.

Глава Дагестана подписал Указ о выделении грантов самым эффективным муниципалитетам
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Они разделят между собой грант в размере 25 млн рублей.

Призовые места распределились следующим образом:

а) городские округа:

1-е место - «город Дербент»;
2-е место - «город Каспийск»;
3-е место - «город Хасавюрт»;

б) муниципальные районы:

высокогорная зона:

1-е место - «Шамильский район»;
2-е место - «Лакский район»;
3-е место - «Чародинский район»;

горная зона:

1-е место - «Хунзахский район»;
2-е место - «Дахадаевский район»;
3-е место - «Гунибский район»;

предгорная зона:

1-е место - «Казбековский район»;
2-е место - «Буйнакский район»;
3-е место - «Хивский район»;

равнинная зона:

1-е место - «Хасавюртовский район»;
2-е место - «Кизилюртовский район»;
3-е место - «Карабудахкентский район».

Самый крупный грант в размере 2,6 млн рублей получит Казбековский район. Почти по 2 млн рублей выделены Шамильскому, Хасавюртовскому, Хунзахскому и Дахадаевскому районам. Самый большой грант из городов получит Дербент - 1,7 млн рублей. Города Каспийск и Хасавюрт по результатам показателей получат по 1,6 млн рублей.

 

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