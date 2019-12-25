Их идеи, выразившиеся в инновационных проектах, были признаны лучшими и наиболее интересными для развития Дагестана.
Владимир Васильев констатировал, что современная грантовая система основана подходах, демонстрирующих новые решения, творческое отношение к профессиональной деятельности, учебе, экономическим и общественно-политическим проблемам. «Суть состоит в том, чтобы изменять состояние, наполнять смыслами и добиваться изменения ситуации. Это, возможно, самое сложное. Но у меня есть чувство, что у нас это получается. Сегодня здесь собрались люди, у которых это получается хорошо, есть чему поучиться», - подчеркнул Глава региона.
В этом году на конкурс было представлено 325 проектов, таким образом, на получение 1 гранта претендовало более 6 проектов. Советом по грантам Главы Республики Дагестан в качестве лучших выбран 51 проект - они получат поддержку на общую сумму 13650 тыс. рублей.
От Дагестанского государственного технического университета лауреатами Грантов Главы Республики Дагестан стали:
в области образования, науки, техники и инноваций:
Ахмедов Магомед Эминович – д.т.н., доцент кафедры ТППиОП с проектом «Инновационные ресурсосберегающие технологии и аппараты для производства плодоовощных консервов»,
в области экономики и управления:
Гираев Везирхан Камалиевич, к.э.н., доцент кафедры ЭБНиБИ с проектом «Малое предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета», направленным на исследования стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана.
в области средств массовой информации:
Кардашова Земфира Рашидовна, магистрант ДГТУ с проектом «Учитель цифровой образовательной среды». Основная цель проекта - формирование навыков цифровой грамотности и компетентности современных педагогов для продуктивной работы в области образования в условиях формирования информационного общества.
Сердечно поздравляем победителей и желаем новых творческих и научных успехов!
Три представителя ДГТУ объявлены победителями Грантов Главы Республики Дагестан
- Автор Зухра
- 25 декабря, 2019. Среда 15:46
В преддверии Нового года Глава Республики Дагестан в торжественной обстановке объявил победителей Грантов Главы РД и вручил сертификаты лучшим представителям сферы образования, науки, техники и инноваций, экономики и управления, культуры и искусства, молодежной политики, физической культуры и спорта, общественной деятельности, СМИ, малого предпринимательства.
Их идеи, выразившиеся в инновационных проектах, были признаны лучшими и наиболее интересными для развития Дагестана.
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