Три представителя ДГТУ объявлены победителями Грантов Главы Республики Дагестан

Их идеи, выразившиеся в инновационных проектах, были признаны лучшими и наиболее интересными для развития Дагестана.

Владимир Васильев констатировал, что современная грантовая система основана подходах, демонстрирующих новые решения, творческое отношение к профессиональной деятельности, учебе, экономическим и общественно-политическим проблемам. «Суть состоит в том, чтобы изменять состояние, наполнять смыслами и добиваться изменения ситуации. Это, возможно, самое сложное. Но у меня есть чувство, что у нас это получается. Сегодня здесь собрались люди, у которых это получается хорошо, есть чему поучиться», - подчеркнул Глава региона.

В этом году на конкурс было представлено 325 проектов, таким образом, на получение 1 гранта претендовало более 6 проектов. Советом по грантам Главы Республики Дагестан в качестве лучших выбран 51 проект - они получат поддержку на общую сумму 13650 тыс. рублей.

От Дагестанского государственного технического университета лауреатами Грантов Главы Республики Дагестан стали:

в области образования, науки, техники и инноваций:

Ахмедов Магомед Эминович – д.т.н., доцент кафедры ТППиОП с проектом «Инновационные ресурсосберегающие технологии и аппараты для производства плодоовощных консервов»,

в области экономики и управления:

Гираев Везирхан Камалиевич, к.э.н., доцент кафедры ЭБНиБИ с проектом «Малое предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета», направленным на исследования стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана.

в области средств массовой информации:

Кардашова Земфира Рашидовна, магистрант ДГТУ с проектом «Учитель цифровой образовательной среды». Основная цель проекта - формирование навыков цифровой грамотности и компетентности современных педагогов для продуктивной работы в области образования в условиях формирования информационного общества.

Сердечно поздравляем победителей и желаем новых творческих и научных успехов!