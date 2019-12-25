Депутат Госдумы Умахан Умаханов провел прием граждан в Махачкале

Депутат Госдумы ФС РФ, зам.председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Умахан Умаханов провел прием граждан в региональной общественной приемной «Единой России» в Махачкале, сообщили информагентству в пресс-службе ДРО партии.

Так, к парламентарию от имени жителей села Сусакент Левашинского района обратился Шамиль Абдуллаев. Заявитель посетовал, что в населенном пункте вот уже 20 лет нет питьевой воды. С его слов, местные жители обращались в различные инстанции, но вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. Ранее руководством муниципалитета был предложен выход из ситуации: пробурить артезианскую скважину между их селом и соседним. Но данное предложение не подходит, уверены селяне, так как может привести к конфликту между жителями двух населенных пунктов. Заявитель попросил оказать содействие в бурении отдельной артскважины для их села. Умаханов в телефонном разговоре с главой Левашинского района попросил выслушать пожелания местных жителей и взвешенно подойти к решению проблемы.

С просьбой оказать содействие в строительстве спортзала к парламентарию обратилась инициативная группа из этого же района. Депутат попросил главу Левашинского района предоставить информацию о количестве населения для определения дальнейших действий.

По вопросу устройства ребенка в детский сад обратилась махачкалинка Заграт Рамазанова. Соответствующий запрос будет направлен на имя мэра столичной администрации.

В общественную приемную обратился также участник Великой Отечественной войны из Рутульского района Шамиль Ашуралиев, который пожаловался на затянувшийся судебный процесс с администрацией муниципалитета. Предмет спора – выделенные по линии МЧС средства на восстановление разрушенного от стихийного бедствия дома. Ветеран войны заявил, что предусмотренные средства до него не дошли. Парламентарий попросил предоставить все судебные решения и документы для тщательного изучения вопроса.

Многодетная мать из Тарумовского района Секерхан Баталова обратилась с просьбой оказать содействие в ремонте отопительного котла. Заявительница рассказала, что после смерти мужа одна воспитывает четверых детей. Недавно у семьи испортился отопительный котел, который не только согревал дом, но и давал горячую воду. Депутат оказал материальную помощь для решения данного вопроса.

В ходе приема были рассмотрены и другие обращения заявителей, по которым даны необходимые разъяснения и консультации. Решение всех поднятых вопросов Умахан Умаханов взял под личный контроль.