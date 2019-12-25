Социальные вопросы дагестанцев рассмотрел депутат Госдумы Заур Аскендеров

Депутат Госдумы ФС РФ Заур Аскендеров рассмотрел сегодня обращения дагестанцев в региональной общественной приемной «Единой России» в Махачкале, сообщили информагентству в пресс-службе ДРО партии. Всего на имя парламентария поступило 16 обращений.

Анна Насирова, проживающая в Махачкале, обратилась с просьбой оказать содействие по вопросу устранения сырости в доме №4 по ул. Розы Люксембург. Заявительница сообщила, что при проведении капремонта на улице, дом оказался ниже дорожного полотна почти на один метр, в результате чего его фасадная стена покрылась сыростью. Парламентарий связался по телефону с начальником столичного УЖКХ и поручил взять на контроль вопрос.

С просьбой оказать содействие в пересмотре стажа работы, необходимого для начисления трудовой пенсии, к депутату обратился Магомедрасул Магомедрасулов, проживающий в Дахадаевском районе. Заявитель считает, что ему не был засчитан необходимый для начисления пенсионных выплат стаж работы. По данному вопросу будет направлен запрос в республиканский Пенсионный фонд.

В общественную приемную обратилась также махачкалинка Дженнет Османова, которая пожаловалась на длительное рассмотрение документов в Республиканском МФЦ. Как выяснилось, заявительница обращалась в многофункциональный центр оказания госуслуг по вопросу приватизация жилья. Заур Аскендеров в ходе телефонного разговора с руководством центра выяснил, что документы заявительницы уже готовы, и она сможет их забрать в юридическом отделе МФЦ по Ленинскому району.

Махачкалинка Зумруд Мусаева обратилась к депутату с просьбой оказать содействие в установке крытой автобусной остановки по проспекту Петра I. Соответствующее обращение депутат направит на имя мэра столичной администрации.

В рамках приема были рассмотрены также вопросы, касающиеся улучшения жилищных условий, получения направления в больницы и специализированные лечебные учреждения, изменения тарифов на коммунальные услуги, выплат детских пособий и другие, по которым даны разъяснения и консультации.