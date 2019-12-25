В Махачкале прошло заседание Правительственной комиссии по ГУПам

В мероприятии принял участие Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Абзагир Гусейнов, а также руководители государственных унитарных предприятий республики.

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Предварительно у каждого ГУПа были запрошены программа деятельности и стратегия развития предприятия на срок от 3 до 5 лет.

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В ходе совещания руководителям предприятий были сделаны замечания по предоставленным материалам, указано не неточность или недостаточность информации.

Так, например, некоторые ГУПы обозначили планируемый объём прибыли, но не уточнили источники её формирования. Агарагим Кагиргаджиев попросил также указать источники финансирования планируемых работ и прогнозируемый срок окупаемости вложенных средств. Каждое предприятие получило справку от Минсельхозпрода и Минимущества Дагестана по тем позициям, которые нужно доработать. ГУПы должны сдать программы деятельности и стратегии развития до конца года.

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В случае отсутствия своих специалистов руководителям предприятий посоветовали привлечь специалистов на аутсорсинге. Также, по словам Абзагира Гусейнова, с нового года в Минисельхозпроде будет действовать новая программа, в рамках которой можно получить компенсацию в размере 30% от затрат на обучение специалиста любой аграрной специальности.