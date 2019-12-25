24 декабря Первый заместитель Председателя Правительства Дагестана Анатолий Карибов вручил государственные награды республики, а также юбилейные медали «20 лет разгрома международных бандформирований» дагестанцам.



Среди тех, кого Глава региона своим указом отметил Почетными грамотами и Благодарностями, кому были вручены именные часы Главы РД и медаль «За доблестный труд», присвоены почетные звания, были педагоги, представители государственной гражданской и муниципальной службы.

Передавая награды отличившимся в текущем году, а также тем, кто, так или иначе, участвовал в разгроме международных бандформирований, Первый вице-премьер республики поздравил собравшихся с этим значимым событием: «Этот год был особым. Все вы знаете, что Дагестан широко отметил 20-летие разгрома бандформирований, вторгшихся на нашу землю в 1999 году. Во всех районах и городах, как и в других регионах страны, где проживают дагестанцы, внесшие свой вклад в победу над бандитами, прошли юбилейные мероприятия. Более того, Президентом страны было принято решение придать нашим ополченцам статус ветеранов боевых действий, а по поручению Главы республики Владимира Васильева выпущена юбилейная медаль. В канун Нового года хотелось бы пожелать, чтобы нам с вами вместе удалось в будущем решить те многочисленные задачи, которые стоят перед республикой», - обратился к собравшимся Анатолий Карибов, поблагодарив всех за активное участие в жизни Дагестана и за вклад в его социально-экономическое развитие.

Один из тех, кому в этот день была вручена юбилейная медаль, - полковник милиции в отставке, командовавший в 1999 году дагестанским ОМОНом, Загид Загидов. «Дорогие друзья, уважаемые коллеги, боевые товарищи! Я, прежде всего, хотел бы выразить огромную благодарность руководству республики за то, что не забывают, хотя, прошло уже 20 лет с тех самых событий. Эти страшные годы остаются в нашей памяти, а мы подаем достойный пример нашему подрастающему поколению. Хочу поздравить всех дагестанцев с наступающим Новым годом и пожелать счастья, здоровья и благополучия!», - сказал Герой России.