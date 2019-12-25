Предваряя обсуждение ключевых тем, Владимир Васильев поблагодарил министра за внимание, которое уделяется республике федеральным центром. Одним из свидетельств этого Глава РД назвал состоявшееся сегодня торжественное открытие моста через Российско-Азербайджанскую государственную границу в Магарамкентском районе Дагестана.
«Сегодня социально-экономическая ситуация в нашей республике в основном характеризуется положительной динамикой темпов основных экономических показателей. По итогам 2018 года мы вошли в число субъектов России, получивших гранты в форме дотаций бюджетам субъектов, за достижение наивысших темпов роста», – напомнил руководитель региона. Вместе с тем он сообщил, что сейчас проводится обсуждение в Интернете с целью узнать мнение населения о том, на что целесообразнее потратить эти деньги. По словам Владимира Васильева, эта инициатива вызвала интерес – более 70 тысяч пользователей уже посетили ресурс, поступило большое количество предложений.
Связывая положительные результаты с использованием новых подходов, Глава региона выразил мнение, что нужно сосредоточиться на создании высокотехнологичных рабочих мест.
«Перспективным направлением является развитие агропромышленного комплекса, промышленности, малого и среднего предпринимательства, туризма, снижение доли теневого сектора экономики, увеличение собственных доходов, чему будет способствовать создание благоприятного инвестиционного климата. Проводимая нами работа и поддержка федерального центра позволила увеличить объем бюджета республики с 100 млрд рублей в 2018 году до 139 млрд в 2020-м. По итогам 2018 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики составили 39 млрд рублей, прирост к уровню 2017 года составил 20%», – перечислил Владимир Васильев.
Одним из основных инструментов развития социальной и коммунальной инфраструктуры, по словам Главы региона, является Республиканская инвестиционная программа. Было озвучено, что рост собственных доходов позволил почти в пять раз увеличить объем финансирования программы и количество строящихся объектов социальной инфраструктуры – с 33 объектов в 27 муниципальных образованиях в 2017 году до 179 объектов в 44 муниципальных образованиях в 2019 году, в том числе возобновлены работы на 60 ранее приостановленных объектах. Не обошёл стороной Владимир Васильев и реализуемые в регионе проекты развития, которые касаются водоснабжения, ремонта дорог и школ, благоустройства территорий.
«Решение старых проблем стало возможно и благодаря новым подходам», – заявил Владимир Васильев. В качестве примера он привёл работу по кадастровой оценке объектов недвижимости. Благодаря поддержке федерального центра и привлечения специалистов из регионов с передовым опытом были достигнуты определённые успехи. Помимо прочего, Владимир Васильев сказал, что республика выступила с инициативой рассмотреть Дагестан как пилотный регион, где совместными усилиями будут отработаны механизмы сокращения количества объектов незавершенного строительства.
Со своей стороны Максим Орешкин положительно оценил проводимую в регионе работу. В частности, глава Минэкономразвития РФ сказал: «Тот факт, что республика получила грант, означает, что она в числе лидеров в стране по социально-экономическому развитию. Та работа, которая была сделана вами в 2018 году, принесла результаты. Это поставило республику на довольно высокие позиции. Очень радует ваша инициатива – привлечь общественность республики для определения тех сфер, в которых будут использованы полученные ресурсы. Потому что эти средства должны решать проблемы, волнующие людей. Отрадно видеть такую увлечённость граждан республики. Они будут понимать, что та работа, которая в республике ведётся, приводит к конкретным результатам и объектам, а не просто отражена на бумаге».
В продолжение темы федеральный руководитель подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры – одно из ключевых направлений и сегодняшнее открытие моста – это только начало работы. В этой связи он напомнил о том, что в ближайшее время будут реализованы и другие крупные проекты в транспортной сфере. Речь идёт о строительстве дорог в обход городов Хасавюрт и Дербент. Максим Орешкин выразил уверенность в том, что вместе с развитием логистики повысится и конкурентоспособность местных производств. Резюмируя, он заверил в поддержке инициируемых в регионе проектов.
Подробно о социально-экономическом развитии Дагестана рассказал в рамках совещания первый вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов. Он подтвердил, что по основным показателям, в том числе и по характеризующим уровень жизни населения, как в прошлом, так и в текущем году наблюдается существенный рост. Так, в частности, по средней заработной плате ожидается рост в 7%.
«По итогам текущего года будет создано 25,4 тысяч рабочих мест, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Важно подчеркнуть, что у нас существенно увеличилась перевалка нефти через Махачкалинский морской торговый порт. Если в 2017 году она составляла 1 млн тонн, то в этом году планируется объём уже в 4,2 млн тонн. Практически аналогичный рост наблюдается и в махачкалинском аэропорту, динамика которого стала одной из лучших в стране и уступает только аэропорту «Жуковский». Что касается туризма, то в 2017 году Дагестан посетило 607 тысяч человек, а в этом году прогнозируется 820 тысяч человек», – перечислил основные достижения первый зампред.
Комментируя, Владимир Васильев отметил, что сейчас работа не просто делается в больших объёмах, но и происходит это прозрачно. «Один из примеров – транспортный налог. Люди видят: чем он больше уплачивается, тем лучше становятся дороги. Увеличилось поступление налогов в целом по республике, благодаря чему во многие районы пошла вода, затем наведём порядок с электричеством, газом и так далее. Мы выстраиваем систему, при которой человек видит, что налоги работают прежде всего в его интересах», – расставил приоритеты Глава Дагестана.
В своём выступлении Гаджимагомед Гусейнов констатировал, что человеческий капитал является одним из ресурсов развития Дагестана и других регионов. «У нас естественный прирост порядка 35 тысяч человек, 11 тысяч детей выезжают на постоянное место жительства в другие регионы России. В этой связи важно в республике создавать крупные образовательные центры, чтобы уезжали они уже будучи образованными людьми. Получается своеобразный экспорт человеческого капитала», – сказал он.
Касательно озвученной информации Владимир Васильев высказался о возможности организации в Дагестане обучения адресно, по запросам из различных отраслей. «А ещё лучше было бы контактировать с представителями этих отраслей, компаний, их мастерами по обучению той или иной специальности. Мы повысили качество работы школ, а наши дети стали побеждать во всероссийских конкурсах, что отметил и Рособрнадзор. У нас очень интересная молодежь и мы должны постараться её всю трудоустроить и сделать это хорошо, а темпы создания высокотехнологичных мест отстают от темпов роста населения. Адресный подход приведёт к решению проблемы жителей Дагестана в интересах республики и страны в целом», – подчеркнул руководитель субъекта.