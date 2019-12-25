Максим Орешкин заверил в поддержке инициируемых в Дагестане проектов

Предваряя обсуждение ключевых тем, Владимир Васильев поблагодарил министра за внимание, которое уделяется республике федеральным центром. Одним из свидетельств этого Глава РД назвал состоявшееся сегодня торжественное открытие моста через Российско-Азербайджанскую государственную границу в Магарамкентском районе Дагестана.

«Сегодня социально-экономическая ситуация в нашей республике в основном характеризуется положительной динамикой темпов основных экономических показателей. По итогам 2018 года мы вошли в число субъектов России, получивших гранты в форме дотаций бюджетам субъектов, за достижение наивысших темпов роста», – напомнил руководитель региона. Вместе с тем он сообщил, что сейчас проводится обсуждение в Интернете с целью узнать мнение населения о том, на что целесообразнее потратить эти деньги. По словам Владимира Васильева, эта инициатива вызвала интерес – более 70 тысяч пользователей уже посетили ресурс, поступило большое количество предложений.

Связывая положительные результаты с использованием новых подходов, Глава региона выразил мнение, что нужно сосредоточиться на создании высокотехнологичных рабочих мест.

«Перспективным направлением является развитие агропромышленного комплекса, промышленности, малого и среднего предпринимательства, туризма, снижение доли теневого сектора экономики, увеличение собственных доходов, чему будет способствовать создание благоприятного инвестиционного климата. Проводимая нами работа и поддержка федерального центра позволила увеличить объем бюджета республики с 100 млрд рублей в 2018 году до 139 млрд в 2020-м. По итогам 2018 года поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет республики составили 39 млрд рублей, прирост к уровню 2017 года составил 20%», – перечислил Владимир Васильев.

Одним из основных инструментов развития социальной и коммунальной инфраструктуры, по словам Главы региона, является Республиканская инвестиционная программа. Было озвучено, что рост собственных доходов позволил почти в пять раз увеличить объем финансирования программы и количество строящихся объектов социальной инфраструктуры – с 33 объектов в 27 муниципальных образованиях в 2017 году до 179 объектов в 44 муниципальных образованиях в 2019 году, в том числе возобновлены работы на 60 ранее приостановленных объектах. Не обошёл стороной Владимир Васильев и реализуемые в регионе проекты развития, которые касаются водоснабжения, ремонта дорог и школ, благоустройства территорий.

«Решение старых проблем стало возможно и благодаря новым подходам», – заявил Владимир Васильев. В качестве примера он привёл работу по кадастровой оценке объектов недвижимости. Благодаря поддержке федерального центра и привлечения специалистов из регионов с передовым опытом были достигнуты определённые успехи. Помимо прочего, Владимир Васильев сказал, что республика выступила с инициативой рассмотреть Дагестан как пилотный регион, где совместными усилиями будут отработаны механизмы сокращения количества объектов незавершенного строительства.

Со своей стороны Максим Орешкин положительно оценил проводимую в регионе работу. В частности, глава Минэкономразвития РФ сказал: «Тот факт, что республика получила грант, означает, что она в числе лидеров в стране по социально-экономическому развитию. Та работа, которая была сделана вами в 2018 году, принесла результаты. Это поставило республику на довольно высокие позиции. Очень радует ваша инициатива – привлечь общественность республики для определения тех сфер, в которых будут использованы полученные ресурсы. Потому что эти средства должны решать проблемы, волнующие людей. Отрадно видеть такую увлечённость граждан республики. Они будут понимать, что та работа, которая в республике ведётся, приводит к конкретным результатам и объектам, а не просто отражена на бумаге».

В продолжение темы федеральный руководитель подчеркнул, что развитие транспортной инфраструктуры – одно из ключевых направлений и сегодняшнее открытие моста – это только начало работы. В этой связи он напомнил о том, что в ближайшее время будут реализованы и другие крупные проекты в транспортной сфере. Речь идёт о строительстве дорог в обход городов Хасавюрт и Дербент. Максим Орешкин выразил уверенность в том, что вместе с развитием логистики повысится и конкурентоспособность местных производств. Резюмируя, он заверил в поддержке инициируемых в регионе проектов.

Подробно о социально-экономическом развитии Дагестана рассказал в рамках совещания первый вице-премьер РД Гаджимагомед Гусейнов. Он подтвердил, что по основным показателям, в том числе и по характеризующим уровень жизни населения, как в прошлом, так и в текущем году наблюдается существенный рост. Так, в частности, по средней заработной плате ожидается рост в 7%.

«По итогам текущего года будет создано 25,4 тысяч рабочих мест, это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Важно подчеркнуть, что у нас существенно увеличилась перевалка нефти через Махачкалинский морской торговый порт. Если в 2017 году она составляла 1 млн тонн, то в этом году планируется объём уже в 4,2 млн тонн. Практически аналогичный рост наблюдается и в махачкалинском аэропорту, динамика которого стала одной из лучших в стране и уступает только аэропорту «Жуковский». Что касается туризма, то в 2017 году Дагестан посетило 607 тысяч человек, а в этом году прогнозируется 820 тысяч человек», – перечислил основные достижения первый зампред.

Комментируя, Владимир Васильев отметил, что сейчас работа не просто делается в больших объёмах, но и происходит это прозрачно. «Один из примеров – транспортный налог. Люди видят: чем он больше уплачивается, тем лучше становятся дороги. Увеличилось поступление налогов в целом по республике, благодаря чему во многие районы пошла вода, затем наведём порядок с электричеством, газом и так далее. Мы выстраиваем систему, при которой человек видит, что налоги работают прежде всего в его интересах», – расставил приоритеты Глава Дагестана.

В своём выступлении Гаджимагомед Гусейнов констатировал, что человеческий капитал является одним из ресурсов развития Дагестана и других регионов. «У нас естественный прирост порядка 35 тысяч человек, 11 тысяч детей выезжают на постоянное место жительства в другие регионы России. В этой связи важно в республике создавать крупные образовательные центры, чтобы уезжали они уже будучи образованными людьми. Получается своеобразный экспорт человеческого капитала», – сказал он.

Касательно озвученной информации Владимир Васильев высказался о возможности организации в Дагестане обучения адресно, по запросам из различных отраслей. «А ещё лучше было бы контактировать с представителями этих отраслей, компаний, их мастерами по обучению той или иной специальности. Мы повысили качество работы школ, а наши дети стали побеждать во всероссийских конкурсах, что отметил и Рособрнадзор. У нас очень интересная молодежь и мы должны постараться её всю трудоустроить и сделать это хорошо, а темпы создания высокотехнологичных мест отстают от темпов роста населения. Адресный подход приведёт к решению проблемы жителей Дагестана в интересах республики и страны в целом», – подчеркнул руководитель субъекта.