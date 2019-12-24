ЗАМАНА - Уже завтра состоится открытие переулка М.Казем-Бека в Дербенте

Уже завтра состоится открытие переулка М.Казем-Бека в Дербенте

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24 декабря, 2019. Вторник 19:47
Уже завтра состоится открытие переулка М.Казем-Бека в Дербенте

Уже завтра, 25 декабря, в 12.00 состоится открытие реконструированного переулка Казем-Бека. Реконструкция прошла в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан – Комфортная городская среда», инициированного Главой РД Владимиром Васильевым.

Уже завтра состоится открытие переулка М.Казем-Бека в Дербенте
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На переулке заменены инженерные сети, уложена брусчатка, установлены большие фонари уличного освещения, скамейки и урны. Переулок превратился в широкую прогулочную зону с беседками и широколиственными деревьями. Движение автотранспорта здесь теперь запрещено.

В день открытия переулка будет открыт также памятник, символизирующий крепкую дружбу между жителями Дербента. Его изготовили специально для переулка Казем-Бека. Он представляет собой сидящих за столом за чашками чая представителей трех вероисповеданий – иудаизма, христианства и ислама.

Стоит отметить, что данный переулок назван в честь основоположника российского востоковедения, крупнейшего отечественного тюрколога, исламоведа Мирзы Мухаммед-Али Казем-бека. Казем-Бек — единственный в истории России человек, который трижды удостоен Демидовской премии. Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2019/12/24/uzhe-zavtra-sostoitsya-otkryitie-pereulka-m-kazem-beka-v-derbente/
"Дербентские новости"

Источник: http://derbent-news.ru/news/media/2019/12/24/uzhe-zavtra-sostoitsya-otkryitie-pereulka-m-kazem-beka-v-derbente/
"Дербентские новости"

 

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