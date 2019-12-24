На переулке заменены инженерные сети, уложена брусчатка, установлены большие фонари уличного освещения, скамейки и урны. Переулок превратился в широкую прогулочную зону с беседками и широколиственными деревьями. Движение автотранспорта здесь теперь запрещено.
В день открытия переулка будет открыт также памятник, символизирующий крепкую дружбу между жителями Дербента. Его изготовили специально для переулка Казем-Бека. Он представляет собой сидящих за столом за чашками чая представителей трех вероисповеданий – иудаизма, христианства и ислама.
Стоит отметить, что данный переулок назван в честь основоположника российского востоковедения, крупнейшего отечественного тюрколога, исламоведа Мирзы Мухаммед-Али Казем-бека. Казем-Бек — единственный в истории России человек, который трижды удостоен Демидовской премии.