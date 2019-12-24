ЗАМАНА - Владимир Васильев, Максим Орешкин и Шахин Мустафаев осмотрели новую автомобильную дорогу «Куллар-Яруквалар»

Владимир Васильев, Максим Орешкин и Шахин Мустафаев осмотрели новую автомобильную дорогу «Куллар-Яруквалар»

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24 декабря, 2019. Вторник 15:53
Владимир Васильев, Максим Орешкин и Шахин Мустафаев осмотрели новую автомобильную дорогу «Куллар-Яруквалар»

Сегодня, 24 декабря, Глава республики Владимир Васильев, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев осмотрели новую автомобильную дорогу «Куллар-Яруквалар».

Владимир Васильев, Максим Орешкин и Шахин Мустафаев осмотрели новую автомобильную дорогу «Куллар-Яруквалар»
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Дорога, открытая 19 октября в Магарамкентском районе республики, обеспечивает выход от федеральной автомобильной дороги «Кавказ» к с. Ходжаказмаляр, расположенному на международном автодорожном маршруте.

Работы на данном участке велись с 2015 года и, как отмечают специалисты, строительство этой дороги в корне изменило транспортную схему.

Так, новая дорога сокращает путь на 21 км к пограничным автомобильным пунктам пропуска «Ново-Филя» и «Тагиркент».

С появлением нового современного путепровода создан и новый маршрут для обеспечения транспортных связей сел, расположенных южнее реки Самур, с северной частью Дагестана, городами Дербент и Махачкала.

 

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