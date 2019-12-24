ЗАМАНА - В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр экономического развития России

В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр экономического развития России

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24 декабря, 2019. Вторник 15:43
В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр экономического развития России

24 декабря, Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин планирует вместе с Главой Республики Дагестан Владимиром Васильевым и заместителем Премьер-министра Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым принять участие в торжественной церемонии открытия моста через Российско-Азербайджанскую государственную границу.

В Дагестан с рабочим визитом прибыл Министр экономического развития России
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Ранее Орешкин отмечал, что мост через реку Самур является важной частью международного транспортного коридора "Север - Юг", запуск движения по которому в России считают важным.  При этом российский министр озвучил экспертную оценку. «Грузовой сухопутный транзит через территорию Азербайджана уже в среднесрочной перспективе может приблизиться к 7 млн тоннам, а в более отдаленной перспективе превысить 13 млн тонн. Причем основная часть транзита будет формироваться российскими грузами, следующими в Индию и Иран и из этих стран. В дальнейшем, возможно, речь пойдет о Южной и Юго-Восточной Азии, о государствах Персидского залива", - выразил уверенность федеральный руководитель.

В планах Министра экономического развития также осмотреть новую автомобильную дорогу «Куллар-Яруквалар», обеспечивающую выход от федеральной автомобильной дороги «Кавказ» к с. Ходжаказмаляр, расположенному на международном автодорожном маршруте. Новая дорога сокращает путь на 21 км к пограничным автомобильным пунктам пропуска «Ново-Филя» и «Тагиркент».

Программой визита Максима Орешкина предусмотрено еще посещение Дербентского коньячного комбината.

Итоговой частью пребывания Министра в Дагестане станет совещание в Международном аэропорту «Махачкала».

 

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