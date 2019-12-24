На границе России и Азербайджана торжественно открыли новый мост

⠀Проект возведения моста через реку Самур осуществлен в рамках соглашения, подписанного в августе 2013 года между правительствами России и Азербайджана. Новый мост заменит существующий, который был построен в 1957 году. Его протяженность составит 325,3 м, ширина - 17,5 м. Стоимость проекта - 36,5 млн. манатов (около $21,5 млн.). Россия и Азербайджан профинансировали строительство поровну. Мост является важной частью международного транспортного коридора "Север - Юг".

⠀После традиционной церемонии перерезания красной ленты к присутствующим обратился заместитель Премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.⠀«Сегодня мы являемся участниками важного и символичного мероприятия. Этот мост не просто соединяет два берега реки Самур и будет развивать торгово-экономические связи, он ещё больше объединит наши страны и народы. Надо помнить, что путепровод является важным участком транспортных коридоров Север-Юг и Север-Запад. За 10 месяцев этого года перевозки по маршруту Север-Юг увеличились на более чем 60%, а Север-Запад на 53%. Уверен, что новый мост будет способствовать укреплению стратегических и дружеских отношений между Азербайджаном и Россией во благо и процветание наших народов», - подчеркнул Шахин Мустафаев.

Затем к присутствующим обратился Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который также поздравил всех со знаменательным событием и поблагодарил тех, кто занимался строительством: «Это проект с большой историей, который не так просто складывался, но в итоге у нас есть качественный мост. Мы видим, что связи, в том числе торговые, между нашими странами укрепляются и мы их развиваем шаг за шагом, появляются новые проекты. Это влечёт не только торговое, но и туристическое взаимодействие, а инфраструктура должна опережать эти позитивные изменения, а не быть сдерживающим фактором. Но при этом мы не забываем, что ещё многое предстоит сделать по развитию дорожной сети. Мост - это большое дело, которое будет работать на благо наших людей и стран».

⠀Глава Республики Дагестан Владимир Васильев в своей приветственной речи напомнил присутствующим, что два года назад в этом месте был заложен камень и, говоря уже об открытии моста, добавил: «Приятно, что в такой замечательный, солнечный день это событие свершилось. Доверие рождает сотрудничество, сотрудничество - рождает процветание государств. Особые отношения связывают Дагестан и Азербайджан, очень много родственных связей. Большую работу по развитию экономических и человеческих отношений проводят и руководители наших стран. Я хотел бы поблагодарить всех, кто строил, разрабатывал и способствовал тому, чтобы сегодняшний праздник состоялся. Соединение людей, живущих на разных берегах одной реки, большое событие. Спасибо вам!».

Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы со своей стороны выразил уверенность в том, что этот мост является олицетворением дружбы Азербайджана и России: «Благодаря господину Президенту Азербайджана Ильхаму Гейдаровичу Алиеву и Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину построен этот мост. Я часто проезжал по этой дороге не только как посол, но и как человек, у которого много друзей в Дагестане, видел сколько здесь было проблем. Много лет мечтали о том, чтобы наконец спокойно люди могли друг к другу ездить. Этот день настал. От всех людей, которые будут пользоваться этим мостом, искренне хочу поблагодарить строителей, инженеров, людей, которые проектировали, работали, всем, кто приложил руку для того, чтобы быстро построить этот объект».

После завершения официального мероприятия по новому путепроводу проехали первые грузовые автомобили.