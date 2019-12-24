Васильев: бюджет Дагестана на 2020 год имеет социальную направленность

Депутаты республиканского парламента обсудили и единогласно приняли на ней во втором чтении проект бюджета на 2020 год Дагестана, а также в двух чтениях одобрили проект закона "О внесении изменений в Закон Республики Дагестан "О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в связи с допоступлением в бюджет налогов и сборов, а также дотаций из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Дагестана, в бюджете на 2020 год предусмотрено увеличение дотаций по зарплате, поддержке детей-сирот и лекарственном обеспечении отдельных категорий граждан. На оснащение медучреждений региона современным оборудованием выделяется 1,5 миллиарда рублей. В следующем году планируется построить 25 школ и 39 детских садов, 11 объектов газовых сетей, очистных сооружений. Кроме того, 4 миллиарда рублей заложено на улучшение водоснабжения.

"Республика, как и Россия в целом, - прежде всего, социальное государство. Мы большие деньги вложили в такие проекты, как вода, комфортные территории, дороги, школы . В этом году 50 учителей уже отправились в сельские школы. В следующем году мы сможем поддержать еще 180 педагогов, которые направятся работать в сельскую местность, где не хватает учителей", - сказал Васильев.

Он указал, что ускоренное развитие социальной сферы стало возможным, в том числе, благодаря повышению прозрачности работы ветвей власти и собираемости налогов. "Допустим, транспортный налог, который собирался только на 24 %, сегодня вырос до 60%", - пояснил он.