ЗАМАНА - Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана

Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана

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24 декабря, 2019. Вторник 15:21
Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана

Министр культуры РД Зарема Бутаева в день празднования 65-летия Союза композиторов Дагестана встретилась с делегацией из Республики Татарстан, сообщает РИА "Дагестан".

Зарема Бутаева встретилась с делегацией из Татарстана
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В мероприятии приняли участие Народный артист Татарстана Рашид Калимуллин, композитор Марк Левянт председатель Союза композиторов Дагестана Рамазан Фаталиев и другие. В рамках встречи глава ведомства Зарема Бутаева поблагодарила гостей за визит и отметила важность внимания руководства творческого союза России к региональному отделению.  В свою очередь Рашид Калимуллин подчеркнул, что Дагестан для союза композиторов РФ представляет большой интерес и очень важен для всероссийской организации композиторов.  «Нам интересно быть в курсе того, чем занимается региональное отделение, хотелось узнать, какие проблемы есть у коллег и решить из по возможности.
Я бы хотел, чтобы наш союз был более открытым во всех регионах», – сказал он. По словам Рашида Калимуллина, сегодня Союз представляет корпорацию, в которую входят печатные СМИ, издательские организации и знаменитая студия звукозаписи, фирма «Мелодия». Зарема Бутаева в беседе с гостями, подчеркнула, что в республике уделяется большое внимание творческим союзам.  «У нас стал традиционным фестиваль «Музыка дагестанских композиторов». Эта замечательная музыкальная площадка, где в течение месяца звучат сочинения корифеев дагестанской академической музыки, которых уже нет рядом с нами и современных авторов. В фестивале задействованы все наши музыкальные коллективы: Симфонический оркестр и Камерный, оркестр народных инструментов, джазовый, хор театра оперы и балета», - рассказала министр культуры.  В ходе беседы участники встречи обменялись мнениями по актуальным проблемам и обсудили разные вопросы музыкальной сфере культуры. В завершение мероприятия гостям были вручены памятные сувениры – работы прикладного дагестанского  искусства, книги и агач-кумуз, который пополнит коллекцию редких народных музыкальных инструментов Рашида Калимуллина.  Гость в свою очередь передал Зареме Бутаевой для Национального музея им. Тахо-Годи сувенирное издание книги-каталога редких музыкальных народных инструментов, хранящихся в его коллекции.

 

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