ЗАМАНА - Подвели итоги Конкурса на лучшую публикацию в СМИ

Подвели итоги Конкурса на лучшую публикацию в СМИ

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24 декабря, 2019. Вторник 11:53

В октябре месяце уходящего года в Махачкале, в торгово-офисном комплексе Grand Plaza состоялось награждение победителей Конкурса на лучшую публикацию в СМИ по вопросам сохранения межнационального мира и согласия и этнокультурного развития народов Дагестана за 2019 год.

Подвели итоги Конкурса на лучшую публикацию в СМИ
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Конкурс прошёл по инициативе Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.
Открыл встречу с победителями первый заместитель министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов.
Он поздравил лауреатов и отметил, что конкурс проводился в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Реализация государственной национальной политики в Республике Дагестан».

По итогам конкурса были награждены дипломом I степени Мадина Мурзаева за публикацию «Записки из детства», дипломами II степени Айша Курбанова за публикацию «Карбачимахинский фольклор» и Хадижат Расулова за публикацию «По местам боевых событий …». Дипломами III степени были удостоены Идрис Магомедов за публикацию «Единство народов Дагестана в историческом прошлом и настоящем», Руслан Рабаданов за публикацию «Вызовы национальной идентичности и российская нация как фактор упрочнения консолидации общества», и сотрудник рутульской газеты, поэт Саид Сулейманов за публикацию «Август 99-го».
Наряду с дипломами победителям были вручены и денежные призы.

 

 

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