ЗАМАНА - 21 молодой специалист будет трудоустроен в Дагестане

21 молодой специалист будет трудоустроен в Дагестане

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24 декабря, 2019. Вторник 11:52
21 молодой специалист будет трудоустроен в Дагестане

В минувшие выходные на территории бизнес отеля «Сарыкум» прошел интенсив-курс для победителей республиканского конкурса молодых специалистов «Я-профессионал», сообщает РИА "Дагестан".

21 молодой специалист будет трудоустроен в Дагестане
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Обучение проходило с участием преподавателей научно-исследовательского института «Высшая школа экономики» и длилось три дня.

Инициаторами конкурса выступили Глава Республики Дагестан Владимир Васильев и Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов.

По завершению образовательного модуля Гаджимагомед Гусейнов вручил участникам дипломы победителей конкурса, подписанные Главой республики, и удостоверение о повышении квалификации по образовательной программе «Управление проектами».

«Этот конкурс создает возможности для дальнейшего роста. Хочу вас ещё раз поздравить с результатами и пожелать всего самого доброго в будущем. Думаю, что мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие, и повторим данный конкурс в следующем году», - сказал Гусейнов.

Также в рамках третьего, заключительного, дня обучения у победителей конкурса состоялось собеседование с руководителями министерств и ведомств Дагестана, по итогам которого все они в ближайшее время будут трудоустроены.

Напомним, что цель конкурса - отбор перспективных молодых специалистов для их профессионального развития и трудоустройства в Республике Дагестан.

Принять участие в нем имел право любой гражданин Российской Федерации, возраст которого не превышает 25 лет, завершивший успешно обучение в образовательных организациях высшего образования, и результаты прохождения промежуточных аттестаций и государственной итоговой аттестации которого определены оценками «хорошо» и (или) «отлично».

Всего на период приема документов было зарегистрировано 197 заявок. В процессе проверки документов заявленным требованиям ко второму этапу конкурса допущено 174 заявки, из которых определён 21 победитель.

 

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