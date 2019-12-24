Более 20 молодых специалистов получат работу в Дагестане

В минувшие выходные на территории бизнес отеля «Сарыкум» прошел интенсив курс для победителей республиканского конкурса молодых специалистов «Я-профессионал».

Обучение проходило с участием преподавателей научно-исследовательского института «Высшая школа экономики» и длилось три дня.

Инициаторами конкурса выступили Глава Республики Дагестан Владимир Васильев и Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов.

По завершению образовательного модуля Первый заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Гаджимагомед Гусейнов вручил участникам диплом победителя конкурса подписанного Главой республики и удостоверение о повышении квалификации по образовательной программе «Управление проектами».

«У нас этот конкурс не связан с какой?то карьерной лестницей, только с созданием возможности для дальнейшего роста. Хочу вас ещё раз поздравить с результатами и пожелать всего самого доброго в будущем. Думаю, что мы сделаем так, чтобы это было не разовое мероприятие и повторим данный конкурс и в следующем году» - сказал Гусейнов.

Так же, в рамках третьего заключительного дня обучения, у победителей конкурса состоялось собеседование с руководителями министерств и ведомств Дагестана, по итогам которого все 21 победитель в ближайшее время будут трудоустроены.

Напомним, что цель конкурса является отбор перспективных молодых специалистов для их профессионального развития и трудоустройства в Республике Дагестан.

Принять участие в Конкурсе имел право любой гражданин Российской Федерации, возраст которого не превышает 25 лет, завершивший успешно обучение в образовательных организациях высшего образования и результаты прохождения промежуточных аттестаций и государственной итоговой аттестации которого определены оценками «хорошо» и (или) «отлично».

Всего, на период приема документов, было зарегистрировано 197 заявок. В процессе проверки документов заявленным требованиям ко второму этапу конкурса допущено 174 заявки, из которых определён 21 победитель.