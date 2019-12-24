Профилактические прививки в Дагестане за 2019 год

В целом на конец 2019 года суммарный Показатель инфекционной заболеваемости увеличился на 1,5 проц. составил 4 567,4 случая на 100 тыс. населения против 4 501,4 случая за аналогичный период 2018 года.

За октябрь 2019 года показатель суммарной инфекционной заболеваемости по республике увеличился на 6,2 проц. составил 420,1 на 100 тыс. населения против 395,4 за октябрь 2018 года. Рост заболеваемости отмечается по острым кишечным инфекциям (далее — ОКИ) установленной этиологии на 17,6 проц., по бактериальной дизентерии, вызванной шигеллами Зонне, 1,9 раза.

Преимущественное выявление дизентерии, вызванной шигеллами Зонне, указывает на активацию пищевого пути передачи инфекции. Показатель заболеваемости ОКИ, составил 501,9 случая на 100 тыс. населения, превысив среднемноголетний уровень (СМУ 471,3) на 6,4 проц., по сравнению аналогичным периодом 2018 г. отмечается рост заболеваемости на 3,9 процента.

Высокий уровень заболеваемости ОКИ, превышающий средний уровень по Республике Дагестан отмечается на 10 территориях г. Буйнакск (880,5); г. Махачкала (835,7); Кумторкалинский район (866,9) Кизилюртовский район (834,6); Кизилюрт (751,2); г. Хасавюрт (608,8) Каякентский район (624,2); г. Каспийск (538,9); г. Дагестанские Огни (540,8) Тарумовский район (589,4).

Об осложнении эпидемическойситуации по кори Республике Дагестан и мерах по стабилизации

За 10 месяцев 2019 г. Республике Дагестан зарегистрировано 711 случая кори, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 23,21 против 7,38 (226 сл.) 2018 г., заболеваемость выще аналогичного периода 2018 г. 3,1 раз, превысив СМУ (6,02) 3,8 раз. Заболеваемость корью зарегистрирована на 32-х административных территориях республики (за 10 месяцев 2018 г. на 23-х территориях).

Отмечается неравномерное распределение заболеваемости корью: наибольшее число случаев кори приходится на г. Махачкала (419 сл.), г. Хасавюрт (74 сл.); Хасавюртовский район (34 сл.); г. Кизилюрт (29 сл.); Кизилюртовский район (31 сл.), Тарумовский район (27,2); Карабудахкентский район (25 сл.); Кумторкалинский район (19 сл.). возрастной структуре заболевших корью остается высокая доля детей — 80,2 проц. (570 сл.), из них 12,1 проц. (86 сл.) составляют дети до года.

Особое беспокойство вызывает регистрация случаев кори детских организованных коллективах. Основными причинами распространения кори республике являются: наличие очагах кори восприимчивого населения, не привитого против кори по разным причинам (отказы, медицинские отводы, миграция др.); увеличение количества отказов от профилактических прививок против инфекционных заболеваний последние годы; недостатки планировании прививок несвоевременная постановка на учет вновь прибывших на территории медицинской организации детей взрослых из числа мигрирующего населения переселенцев, результате накопление когорты не иммунного населения; проблема медицинского обслуживания населения проживающего поселках, садоводческих обществах прилегающих г. Махачкала, зонах отгонного животноводства, детей центрах по приходу присмотру, студентов, обучающихся образовательных учреждениях религиозной направленности. О Крымской геморрагической лихорадке

Ежегодно 1 апреля организуется мониторинг за регистрацией случаев уксусов клещей. Проводится медицинское наблюдение за лицами, пострадавшими от укусов клещей, последующей госпитализацией по медицинским показаниям инфекционные стационары обследованием на вирус крымской геморрагической лихорадки (далее — КГЛ).

По данным мониторинга 2019 году число лиц, пострадавших от укусов клещей увеличилось на 30 проц., зарегистрировано 950 случаев (в том числе 446 детей) против 665 случаев 2018 году. Ежегодно растет количество госпитализированных провизорной целью укусами клещей 38 (15 детей) человек 2019 году против 37 (из них 17 детей) 2018 году.

Эпидемические проявления КГЛ 2019 году зарегистрированы подтверждены лабораторно 13 случаев на 7 административных территориях Республики Дагестан: г. Махачкала — 5 случаев; Кизлярский район — 3 случая; по одному случаю районах: Бабаюртовском, Сергокалинском, Гумбетовском, Шамильском Хасавюртовском 4 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (г. Махачкала — 3 случая, 1 случай г. Хасавюрте).