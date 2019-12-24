В Карабудахкентском районе открыли несколько скверов

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированной Главой республики Владимиром Васильевым на текущий год было предусмотрено 29 300 000 руб.

Согласно задачам 2019 года, в 2-х муниципальных образованиях района в течении года необходимо было благоустроить 11 общественных территорий.

Сегодня, 21 декабря, в канун Нового года в селах Карабудахкентского района Карабудахкент и Доргели торжественно открыли 4 благоустроенных сквера.

В церемонии приняли участие глава района Махмуд Амиралиев, почётные гости и жители сел.

За период строительства на территории скверов была проделана масштабная работа: обустроены детские площадки, уложена тротуарная плитка, установлены беседки, скамейки, спортивные сооружения, сделано ограждение и освещение, тут можно бегать, играть, кататься на гироскутерах.

Как развивается район, как много делается в обеспечении сел водой и в дорожном строительстве и какое внимание этому уделяется руководством республики, об этих и других преобразованиях рассказал глава района М.Амиралиев.

Он также поздравил собравшихся со столь значимыми событиями и заверил жителей сел в том, что преображение района продолжится и что жители района убедятся в том, что район меняет свой облик.

«Сегодня это уже ваш парк, и вы должны следить за тем, что здесь происходит и при необходимости обращаться к нам, мы вас услышим и сделаем все, чтобы ваша жизнь стала лучше», –добавил глава района.

Каждый почётный гость поздравил жителей с открытием скверов и выразил благодарность всем, кто участвовал в воплощении этого проекта.

После официальной части состоялась торжественная церемония разрезания красной ленты.

По достоинству оценили скверы и выразили слова благодарности за такой подарок жители сел Карабудахкент и Доргели.