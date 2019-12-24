ЗАМАНА - В Каспийске отремонтировали шесть улиц

В Каспийске отремонтировали шесть улиц

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24 декабря, 2019. Вторник 09:13
В Каспийске отремонтировали шесть улиц

В рамках проекта «Мой Дагестан – Мои дороги»  в Каспийске провели ремонт шести улиц.

В Каспийске отремонтировали шесть улиц
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Об этом ГТРК «Дагестан» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что в рамках проекта в нормативное состояние приведены улицы Алфёрова, Абдулманапова, Гагарина, И.Шамиля, Советская и Гамзатова. Для местных жителей это долгожданное событие, т.к. состояние этих дорог оставляли желать лучшего. Напомним, проекты реализуются по инициативе Главы Дагестана Владимира Васильева.

Сдача объектов после ремонта прошла в торжественной обстановке с традиционным разрезанием красной ленты и небольшой концертной программой.

 

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