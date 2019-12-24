ЗАМАНА - Владимир Васильев вручил победителям конкурса на соискание грантов Главы республики сертификаты

Владимир Васильев вручил победителям конкурса на соискание грантов Главы республики сертификаты

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24 декабря, 2019. Вторник 08:46
Владимир Васильев вручил победителям конкурса на соискание грантов Главы республики сертификаты Владимир Васильев вручил победителям конкурса на соискание грантов Главы республики сертификаты

Руководитель Дагестана Владимир Васильев провел церемонию награждения победителей конкурса на соискание грантов Главы республики.

Владимир Васильев вручил победителям конкурса на соискание грантов Главы республики сертификаты
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Традиционно в преддверии Нового года руководитель региона встретился с дагестанцами, чьи новые идеи, выразившиеся в проектах, были признаны лучшими и наиболее интересными для Дагестана.

В торжественной обстановке сертификаты от Главы республики получили 34 человека, также они были вручены организациям, представлявшим такие сферы, как образование, наука, техника и инновации, экономика и управление, культура и искусство, молодежная политика, физическая культура и спорт, общественная деятельность, СМИ, малое предпринимательство.

Владимир Васильев назвал церемонию очень важным событием уходящего года. При этом он констатировал, что в современная грантовая система основана подходах, демонстрирующих новые решения, творческое отношение к профессиональной деятельности, учебе, экономическим и общественно-политическим проблемам. «Суть состоит в том, чтобы изменять состояние, наполнять смыслами и добиваться изменения ситуации. Это, возможно, самое сложное. Но у меня есть чувство, что у нас это получается. Сегодня здесь собрались люди, у которых это получается хорошо, есть чему поучиться», - подчеркнул Глава региона.

В этом году на конкурс было представлено 325 проектов, таким образом, на получение 1 гранта претендовало более 6 проектов. Советом по грантам Главы Республики Дагестан в качестве лучших выбран 51 проект - они получат поддержку на общую сумму 13650 тыс. рублей.

В текущем году Советом по грантам с привлечением известных педагогов, ученых, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, представителей СМИ, органов государственной власти был учрежден ряд грантов по следующим актуальным номинациям:

- на поддержку проектов по наставничеству и трудовому воспитанию подрастающего поколения;

- на поддержку педагогических проектов образовательных организаций, внедряющих цифровые образовательные технологии;

- на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения;

- на поддержку проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;

- на поддержку проектов детских и молодежных организаций в сфере патриотического воспитания;

- на поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности;

- на реализацию проектов, направленных на формирование интереса к изучению родных языков;

- на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана;

- на поддержку проектов по внедрению технологии бережливого управления в деятельность организаций и учреждений Республики Дагестан.

Подробно Владимир Васильев остановился на последней номинации, посвященной бережливому управлению. Проект «Бережливое правительство» реализуется в 20 регионах страны, и, как отметил Глава республики, мнение экспертов свидетельствует о том, что Дагестан является одним из лидеров по внедрению инструментов бережливого управления. Данный проект реализуется при методической поддержке Госкорпорации «Росатом». Среди пилотных - учреждения здравоохранения, образования, Пенсионный фонд, администрация г. Махачкалы, Минтруд РД, МФЦ и др. Руководитель региона уверен, что проект уже показал свою эффективность и полезность для населения. Благодаря ему удалось сократить сроки оказания ряда услуг в 2-3 раза.

«Учреждение грантов на поддержку проектов по внедрению технологии бережливого управления в деятельность организаций и учреждений региона, в том числе будет способствовать дальнейшей эффективной реализации проекта «Бережливое правительство» в республике», - убежден Васильев.

Стоит отметить, что Советом по грантам поддержаны по данной номинации несколько проектов. Среди них: проект «Формирование системы бережливого мышления в образовательных учреждениях Республики Дагестан», представленный Техническим колледжем им. Р.Н. Ашуралиева, проект «Бережливый детский сад», представленный Детским садом № 31 г. Махачкалы. Отмечен также проект «Разработка и внедрение в работу «Фабрики процессов» ДГУНХ кейса по ФЗ № 44, представленный Дагестанским государственным университетом народного хозяйства. «Для нас очень важен это проект, так как его реализация позволит существенно оптимизировать процедуру осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - пояснил выбор Глава Дагестана.

Проект «Мало предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета», представленный кандидатом экономических наук Зелимханом Гераевым, планируется апробировать в одном из муниципалитетов республики для определения его практического налогового потенциала. «В случае его успешной реализации, мы будем его масштабировать. Мы и дальше будем поддерживать подобные инициативы наших ученых. Также мы возлагаем большие надежды на проект «Новая концепция роста экономики Дагестана», представленный ведущими научными сотрудниками Института социально-экономических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и другие проекты», - прокомментировал Владимир Васильев.

Глава Дагестана также напомнил, что в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В этой связи в области культуры и искусства грант Главы Республики Дагестан присужден Республиканскому дому народного творчества на реализацию проекта «Песни Великой Победы». В области молодежной политики грант присужден Центру развития молодежных инициатив на реализацию проекта «Фестиваль знаний о Великой Отечественной войне, приуроченный к 75-летию Великой Победы». «Проходит время, все глубже в историю уходит Великая Победа, но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству. Помнить подвиг советского народа – наш нравственный долг!», - нацелил Глава региона собравшихся.

Выделил в рамках церемонии руководитель республики и победителей в области малого предпринимательства в номинации «на поддержку предпринимательских проектов, направленных на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и других социально слабо защищенных лиц (вдов, сирот, пенсионеров, инвалидов)». «Считаю это направление одним из самых важных в грантовой поддержке. Данная категория является наименее защищенной, социально уязвимой частью общества, очень важно создание для таких людей рабочих мест. В трудовых коллективах они получают возможность общения, чувствуют себя нужными обществу, причастными к чему-то великому. Поддержка данной категории граждан для нас крайне важна, мы и дальше будем создавать все необходимые условия для реализации их идей и проектов», - высказал мнение Васильев.

Гранты в данной номинации присуждены: Изутдиновой Бурлият Арсаналиевне на реализацию проекта «Профильные курсы по обучению людей с ограниченными возможностями «Я не инвалид», Дагестанскому государственному медицинскому университету Министерства здравоохранения Российской Федерации на реализацию проекта «Такси для колясочников» и Эльдарову Эльдару Магомедовичу на реализацию проекта «Социальный магазин», который является финалистом проведенного в республике масштабного кадрового конкурса «Мой Дагестан».         

Глава Дагестана выразил уверенность, что всех, кому присуждены гранты, объединяет преданность своему делу и желание изменить жизнь республики и страны к лучшему. При этом Владимир Васильев заверил: гранты Главы Республики Дагестан и дальше будут совершенствоваться, в том числе в плане учреждения дополнительных грантов и увеличения объема поддержки.

Продолжив, Владимир Васильев заметил: «Гранты дают возможность реализации актуальных идей и проектов, являются стимулом для дальнейшего профессионального роста. Все победители должны провести в срок запланированную работу на должном уровне. Мы ждем от каждого конкретного результата», - сказал он.

«Сегодня мы собрались с теми, кто не только видит будущее, говорит о нем, но и создает его. Спасибо всем победителям за представленные интересные проекты, за вашу активность. От всей души поздравляю вас с победой в конкурсе, с уходящим годом, который был интересным и продуктивным. Мы вместе сделали ряд шагов, вам, нашим жителям судить о том, чего нам удалось достичь. Но мы продвинулись по целому ряду жизненно важных направлений – у нас есть пилотные проекты. Много еще проблем, но мы знаем, как их решать. С вашим участием и подходом мы можем сделать все это в разы быстрее. Спасибо вам большое, что вы есть», - обратился к грантополучателям руководитель региона.

Вручив дипломы победителям конкурса на гранты Главы РД, Владимир Васильев поздравил их с наступающим Новым 2020 годом!

«Хочу пожелать вам, чтобы следующий год ваши устремления, добрые помыслы состоялись. Многие люди живут для себя, кто-то для семьи, а есть те, кто живет для общества, для неопределенного количества людей. Они совершают добрые поступки, не думая, кто конкретно в итоге получит от этого результат, ощущение теплоты, любви. Но, чем больше таких людей, тем лучше общество и комфортнее в нем жить. Все вы это делаете. Огромное вам спасибо за это. Как всякий нормальный человек, как Глава я думаю, а смогу ли я поднять ту ношу, которую взял на себя? На таких встречах, как эта, у меня появляется уверенность, что смогу! Вместе с вами! Хочу пожелать всем здоровья, счастья, дальнейших успехов всем нам на благо нашего замечательного, трудолюбивого, талантливого и давно уже ждущего надлежащих решений сложнейших задач дагестанского народа. Нам нужно и дальше продвигать нравственные ценности: справедливости, добра к людям. В этом кругу талантливых и успешных людей я могу уверенно сказать – у нас впереди хороший год», - заключил Глава Дагестана.

В мероприятии приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, Первый заместитель Председателя Правительства Анатолий Карибов.

 

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