Владимир Васильев вручил победителям конкурса на соискание грантов Главы республики сертификаты

Традиционно в преддверии Нового года руководитель региона встретился с дагестанцами, чьи новые идеи, выразившиеся в проектах, были признаны лучшими и наиболее интересными для Дагестана.

В торжественной обстановке сертификаты от Главы республики получили 34 человека, также они были вручены организациям, представлявшим такие сферы, как образование, наука, техника и инновации, экономика и управление, культура и искусство, молодежная политика, физическая культура и спорт, общественная деятельность, СМИ, малое предпринимательство.

Владимир Васильев назвал церемонию очень важным событием уходящего года. При этом он констатировал, что в современная грантовая система основана подходах, демонстрирующих новые решения, творческое отношение к профессиональной деятельности, учебе, экономическим и общественно-политическим проблемам. «Суть состоит в том, чтобы изменять состояние, наполнять смыслами и добиваться изменения ситуации. Это, возможно, самое сложное. Но у меня есть чувство, что у нас это получается. Сегодня здесь собрались люди, у которых это получается хорошо, есть чему поучиться», - подчеркнул Глава региона.

В этом году на конкурс было представлено 325 проектов, таким образом, на получение 1 гранта претендовало более 6 проектов. Советом по грантам Главы Республики Дагестан в качестве лучших выбран 51 проект - они получат поддержку на общую сумму 13650 тыс. рублей.

В текущем году Советом по грантам с привлечением известных педагогов, ученых, деятелей культуры и искусства, общественных деятелей, представителей СМИ, органов государственной власти был учрежден ряд грантов по следующим актуальным номинациям:

- на поддержку проектов по наставничеству и трудовому воспитанию подрастающего поколения;

- на поддержку педагогических проектов образовательных организаций, внедряющих цифровые образовательные технологии;

- на реализацию информационных проектов, направленных на повышение цифровой грамотности населения;

- на поддержку проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите;

- на поддержку проектов детских и молодежных организаций в сфере патриотического воспитания;

- на поддержку проектов по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности;

- на реализацию проектов, направленных на формирование интереса к изучению родных языков;

- на поддержку исследований стратегических приоритетов, точек экономического роста и образа будущего Дагестана;

- на поддержку проектов по внедрению технологии бережливого управления в деятельность организаций и учреждений Республики Дагестан.

Подробно Владимир Васильев остановился на последней номинации, посвященной бережливому управлению. Проект «Бережливое правительство» реализуется в 20 регионах страны, и, как отметил Глава республики, мнение экспертов свидетельствует о том, что Дагестан является одним из лидеров по внедрению инструментов бережливого управления. Данный проект реализуется при методической поддержке Госкорпорации «Росатом». Среди пилотных - учреждения здравоохранения, образования, Пенсионный фонд, администрация г. Махачкалы, Минтруд РД, МФЦ и др. Руководитель региона уверен, что проект уже показал свою эффективность и полезность для населения. Благодаря ему удалось сократить сроки оказания ряда услуг в 2-3 раза.

«Учреждение грантов на поддержку проектов по внедрению технологии бережливого управления в деятельность организаций и учреждений региона, в том числе будет способствовать дальнейшей эффективной реализации проекта «Бережливое правительство» в республике», - убежден Васильев.

Стоит отметить, что Советом по грантам поддержаны по данной номинации несколько проектов. Среди них: проект «Формирование системы бережливого мышления в образовательных учреждениях Республики Дагестан», представленный Техническим колледжем им. Р.Н. Ашуралиева, проект «Бережливый детский сад», представленный Детским садом № 31 г. Махачкалы. Отмечен также проект «Разработка и внедрение в работу «Фабрики процессов» ДГУНХ кейса по ФЗ № 44, представленный Дагестанским государственным университетом народного хозяйства. «Для нас очень важен это проект, так как его реализация позволит существенно оптимизировать процедуру осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», - пояснил выбор Глава Дагестана.

Проект «Мало предпринимательство, теневая экономика и налоговый потенциал муниципалитета», представленный кандидатом экономических наук Зелимханом Гераевым, планируется апробировать в одном из муниципалитетов республики для определения его практического налогового потенциала. «В случае его успешной реализации, мы будем его масштабировать. Мы и дальше будем поддерживать подобные инициативы наших ученых. Также мы возлагаем большие надежды на проект «Новая концепция роста экономики Дагестана», представленный ведущими научными сотрудниками Института социально-экономических исследований Дагестанского федерального исследовательского центра РАН и другие проекты», - прокомментировал Владимир Васильев.

Глава Дагестана также напомнил, что в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2020 год объявлен Годом памяти и славы. В этой связи в области культуры и искусства грант Главы Республики Дагестан присужден Республиканскому дому народного творчества на реализацию проекта «Песни Великой Победы». В области молодежной политики грант присужден Центру развития молодежных инициатив на реализацию проекта «Фестиваль знаний о Великой Отечественной войне, приуроченный к 75-летию Великой Победы». «Проходит время, все глубже в историю уходит Великая Победа, но память о ней нужна и нынешнему, и будущим поколениям как яркий пример беззаветного служения народа своему Отечеству. Помнить подвиг советского народа – наш нравственный долг!», - нацелил Глава региона собравшихся.

Выделил в рамках церемонии руководитель республики и победителей в области малого предпринимательства в номинации «на поддержку предпринимательских проектов, направленных на трудоустройство лиц с ограниченными возможностями и других социально слабо защищенных лиц (вдов, сирот, пенсионеров, инвалидов)». «Считаю это направление одним из самых важных в грантовой поддержке. Данная категория является наименее защищенной, социально уязвимой частью общества, очень важно создание для таких людей рабочих мест. В трудовых коллективах они получают возможность общения, чувствуют себя нужными обществу, причастными к чему-то великому. Поддержка данной категории граждан для нас крайне важна, мы и дальше будем создавать все необходимые условия для реализации их идей и проектов», - высказал мнение Васильев.

Гранты в данной номинации присуждены: Изутдиновой Бурлият Арсаналиевне на реализацию проекта «Профильные курсы по обучению людей с ограниченными возможностями «Я не инвалид», Дагестанскому государственному медицинскому университету Министерства здравоохранения Российской Федерации на реализацию проекта «Такси для колясочников» и Эльдарову Эльдару Магомедовичу на реализацию проекта «Социальный магазин», который является финалистом проведенного в республике масштабного кадрового конкурса «Мой Дагестан».

Глава Дагестана выразил уверенность, что всех, кому присуждены гранты, объединяет преданность своему делу и желание изменить жизнь республики и страны к лучшему. При этом Владимир Васильев заверил: гранты Главы Республики Дагестан и дальше будут совершенствоваться, в том числе в плане учреждения дополнительных грантов и увеличения объема поддержки.

Продолжив, Владимир Васильев заметил: «Гранты дают возможность реализации актуальных идей и проектов, являются стимулом для дальнейшего профессионального роста. Все победители должны провести в срок запланированную работу на должном уровне. Мы ждем от каждого конкретного результата», - сказал он.

«Сегодня мы собрались с теми, кто не только видит будущее, говорит о нем, но и создает его. Спасибо всем победителям за представленные интересные проекты, за вашу активность. От всей души поздравляю вас с победой в конкурсе, с уходящим годом, который был интересным и продуктивным. Мы вместе сделали ряд шагов, вам, нашим жителям судить о том, чего нам удалось достичь. Но мы продвинулись по целому ряду жизненно важных направлений – у нас есть пилотные проекты. Много еще проблем, но мы знаем, как их решать. С вашим участием и подходом мы можем сделать все это в разы быстрее. Спасибо вам большое, что вы есть», - обратился к грантополучателям руководитель региона.

Вручив дипломы победителям конкурса на гранты Главы РД, Владимир Васильев поздравил их с наступающим Новым 2020 годом!

«Хочу пожелать вам, чтобы следующий год ваши устремления, добрые помыслы состоялись. Многие люди живут для себя, кто-то для семьи, а есть те, кто живет для общества, для неопределенного количества людей. Они совершают добрые поступки, не думая, кто конкретно в итоге получит от этого результат, ощущение теплоты, любви. Но, чем больше таких людей, тем лучше общество и комфортнее в нем жить. Все вы это делаете. Огромное вам спасибо за это. Как всякий нормальный человек, как Глава я думаю, а смогу ли я поднять ту ношу, которую взял на себя? На таких встречах, как эта, у меня появляется уверенность, что смогу! Вместе с вами! Хочу пожелать всем здоровья, счастья, дальнейших успехов всем нам на благо нашего замечательного, трудолюбивого, талантливого и давно уже ждущего надлежащих решений сложнейших задач дагестанского народа. Нам нужно и дальше продвигать нравственные ценности: справедливости, добра к людям. В этом кругу талантливых и успешных людей я могу уверенно сказать – у нас впереди хороший год», - заключил Глава Дагестана.

В мероприятии приняли участие Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, Первый заместитель Председателя Правительства Анатолий Карибов.