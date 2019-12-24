ЗАМАНА - Артем Здунов разъяснил ситуацию с освоением средств нацпроектов

Артем Здунов разъяснил ситуацию с освоением средств нацпроектов

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24 декабря, 2019. Вторник 07:54
Артем Здунов разъяснил ситуацию с освоением средств нацпроектов

Председатель правительства Дагестана Артем Здунов прокомментировал распространяемую некоторыми СМИ информацию о том, что в республике не исполнены показатели национальных проектов и не освоены дополнительные средства, поступающие из федерального бюджета, сообщает АиФ-Дагестан. 

Артем Здунов разъяснил ситуацию с освоением средств нацпроектов
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19 декабря на сессии Народного собрания Дагестана депутат от КПРФ Марат Асланов выразил сомнение в достоверности отчета об исполнении национальных проектов, о чем писали некоторые СМИ, и предложил премьер- министру Артему Здунову прокомментировать эту информацию.

Артем Здунов завил, что информация о неисполнении Дагестаном национальных проектов не соответствует действительности. 

«По всем объектам, которые принимаются к исполнению заключены контракты, утверждены лимиты. Одной из причин пересмотра сроков реализации национальных проектов является то, что приходится проводить по ним инструментально- техническое обследование, строительно-техническую экспертизу. Он заметил, что средства, которые дополнительно собираются в республике или же поступают из федерального центра, но не осваиваются до конца года, никуда не уходят, они переходят на будущий год», - пояснил премьер-министр. 

На вопрос об оценке эффективности регионального правительства Артём Здунов ответил, что работу кабинета министров оценивают вышестоящие органы. При этом он уверен, что Правительство Дагестана делает со своей стороны все возможное для улучшения ситуации в республике. «Да, есть много недоработок, сложностей, скрытых камней, но мы стараемся их решать вместе с депутатским корпусом», - добавил он.

 

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