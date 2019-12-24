В Карабудахкентском районе открыли новую больницу

В селе Гурбуки открылась новая, современная больница с поликлиникой на 100 посещений в смену. Учреждение оснащено по последнему слову техники. Стационар больницы рассчитан на 70 коек. В штате около 60 медиков, в том числе 16 врачей разных направлений. Специалисты будут оказывать медицинскую помощь, как взрослым, так и детям.

На базе медучреждения развернули амбулаторный центр гемодиализа, где установлено 12 современных аппаратов «искусственная почка». Функционировать отделение будет в две смены. Техника, установленная в клинике, изготовлена предприятиями Уральского биомедицинского кластера. Сеансы гемодиализа здесь будут проходить более 50 пациентов с хронической почечной недостаточностью из пяти районов, которым раньше приходилось выезжать на процедуры в Махачкалу.

И это еще не все. В больнице открыт кабинет лучевой диагностики, с новейшим мультиспиральным компьютерным томографом (МСКТ), который позволяет проводить обследование со сверхвысокой точностью в 64 среза. Аппарат отличается высоким качеством визуализации и минимальной лучевой нагрузкой. С его помощью можно будет своевременно обнаружить серьезные заболевания, в том числе онкологические, провести оперативную диагностику при различных травмах, что позволит сэкономить время, а значит и повышает шансы на спасение человеческой жизни.

По словам министра здравоохранения РД Джамалудина Гаджиибрагимова современное оборудование позволит оказывать жителям не только первичную, но и специализированную медицинскую помощь. «Это большой шаг для приближения качественной медицинской помощи к людям. Важно то, что пациенты смогут получать квалифицированную диагностическую и лечебную помощь, не выезжая в столицу республики», - отметил руководитель Минздрава.

Напомним, медучреждение строилось более 10 лет и только в этом году заброшенный медицинский объект удалось ввести в эксплуатацию. Помощь в новой больнице будут получать порядка 25 тыс. человек – это жители пяти населенных пунктов. В стационаре также имеются хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, педиатрическое отделения. Реанимация больницы оснащена медицинским оборудованием последнего поколения, которое позволяет выполнять операции с использованием самых современных технологий, к примеру малоинвазивные вмешательства.

В свою очередь глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев выразил благодарность Главе Республики Владимиру Васильеву и министру здравоохранения РД за помощь при строительстве такого важного социального объекта. «По поручению министра здравоохранения в кратчайшие сроки подготовлена документация, получена лицензия, закуплена современная медицинская техника, в частности оборудование для центра гемодиализа и аппарат МСКТ, новые кареты скорой помощи, переносной рентген-аппарат, лапароскопичекий комплекс и многое другое» - рассказал Махмуд Амиралиев.

Среди тех, кто приехал поздравить местных жителей был и Председатель Комитета по здравоохранению и социальной политике НС РД Висампаша Ханалиев.