ЗАМАНА - Глава Дагестана присвоил почетные звания двум художникам и артисту

Глава Дагестана присвоил почетные звания двум художникам и артисту

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23 декабря, 2019. Понедельник 19:03
Глава Дагестана присвоил почетные звания двум художникам и артисту

Глава Дагестана Владимир Васильев почетные звания художникам Октаю Алирзаеву, Амирхану Магомедову и артисту Ринату Каримову. 

Глава Дагестана присвоил почетные звания двум художникам и артисту
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Как следует из указа Владимира Васильева, который был опубликован на официальном сайте главы республики 20 декабря, художнику-живописцу Амирхану Магомедову присвоено звание «Народный художник Республики Дагестана».

Артисту отдела культуры и искусства администрации Дахадаевского района, известному певцу и актеру Ринату Каримову присвоено звание «Народный артист Республики Дагестан».

Вместе с тем звание «Заслуженного художника Республики Дагестан» присвоено преподавателю Ленинградский областной колледж культуры искусства в Санкт-Петербурге Октаю Алирзаеву. 

Амирхан Магомедов родился в 1964 году в дагестанском селе Шатота Хунзахского района. В 1990 году окончил Дагестанский государственный педагогический университет и стал активно участвовать во всех республиканских и региональных художественных выставках. Первая персональная выставка ставил себя долго ждать, в 1992 году прошла первая персональная выставка Амирхана Магомедова.

Ринат Каримов родился в 1984 году в Грозном. После начала боевых действий в Чечне вместе с семьей переехал в Махачкалу. В 2002 году поступил на экономический факультет Дагестанского государственного университета. Музыкальную карьеру начал в 2005 году.

Октай Алирзаев родился в 1961 году в селе Ахты Ахтынского района. В 1977-1981 годах учился Художественном училище им. М. Джемала в Махачкале. С 1984 года живет и работает в Санкт-Петербурге.

 

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