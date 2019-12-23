ЗАМАНА - Главе СК доложили о расследовании резонансных дел о хищениях в Дагестане 

Главе СК доложили о расследовании резонансных дел о хищениях в Дагестане 

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23 декабря, 2019. Понедельник 18:37
Главе СК доложили о расследовании резонансных дел о хищениях в Дагестане 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал информацию о ходе расследования резонансных уголовных дел во время рабочей поездки в Дагестан. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Главе СК доложили о расследовании резонансных дел о хищениях в Дагестане 
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"В ходе оперативного совещания обсуждены результаты деятельности подразделений за прошедший период 2019 года, а также заслушаны ход и результаты расследования уголовных дел о хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение, строительство и реконструкцию зданий и объектов инженерной инфраструктуры на территории Республики Дагестан, по факту создания на территории ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия террористического сообщества, в отношении членов преступного сообщества, возглавляемого А. Гагиевым и ряда других", — отметила Петренко.
По итогам совещания Бастрыкин дал ряд конкретных поручений по расследованию дел. Также в ходе поездки он обсудил с главой Дагестана Владимиром Васильевым результаты работы в сфере антикоррупционных мероприятий, направленных на улучшение криминогенной обстановки и усиление экономической безопасности в регионе. Глава СК отметил, что совместно с подразделениями ФСБ и МВД России продолжается активная работа по декриминализации Северо-Кавказского региона. «Уже привлечены к уголовной ответственности многие бывшие чиновники Республики Дагестан за совершение коррупционных преступлений, а также иные лица по обвинению в совершении преступлений различной степени тяжести», — добавила Петренко. 

 

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