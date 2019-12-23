Сообщается, что Александр Бастрыкин подытожит результаты работы следственных органов Дагестана. Александр Бастрыкин встретился с Главой Дагестана Владимиром Васильевым и вручил Главе Республики медаль, приуроченную к 75-летию Великой Отечественной войны.
Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан
- Автор Зухра
- 23 декабря, 2019. Понедельник 18:32
Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, об этом сообщают в информагентстве РИА "Дагестан".
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