ЗАМАНА - Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан

Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан

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23 декабря, 2019. Понедельник 18:32
Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан

Сегодня, 23 декабря, в Дагестан с рабочим визитом прибыл руководитель Следственного комитета РФ  Александр Бастрыкин, об этом сообщают в информагентстве РИА "Дагестан".

Александр Бастрыкин прибыл в Дагестан
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Сообщается, что Александр Бастрыкин подытожит результаты работы следственных органов Дагестана. Александр Бастрыкин встретился с Главой Дагестана Владимиром Васильевым и вручил Главе Республики медаль, приуроченную к 75-летию Великой Отечественной войны.

 

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