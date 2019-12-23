Владимир Васильев провел церемонию вручения госнаград

В преддверии Нового года традиционно были отмечены особые заслуги людей в сферах образования, экономики, культуры, искусства, науки, спорта, сельского хозяйства, а также в патриотическом воспитании, государственном строительстве, охране здоровья и жизни граждан, укреплении мира и добрососедства, благотворительной деятельности и т.д.

Перед началом торжественной церемонии к присутствующим обратился Глава Дагестана.

«В канун Нового года мы традиционно подводим итоги уходящего года. Мы видим, что есть положительные изменения, но чем больше мы работаем, тем больше видим, как много ещё надо сделать. Особенно важно сегодня, и для меня это высокая честь вручить государственные награды тем, кто своей работой внёс наиболее существенный вклад в развитие нашей республики. Основой всего этого является единство, безопасность, благополучие, уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, благоприятные условия для бизнеса и развития личности, воспитания детей.

Сегодня, в нашей многонациональной и многоконфессиональной республике мне бы хотелось отметить роль духовенства. В самые трудные годы наши конфессии выполнили очень важную роль - сохранили основополагающие ценности и помогли найти непростой выход, когда 20 лет назад в Дагестан вторглись международные бандформирования. Наш Президент Владимир Владимирович Путин, будучи недавно в Дагестане, говорил об этом и им был подписан Указ о награждении госнаградой РФ - Орденом Дружбы муфтия Дагестана Ахмада Абдулаева и председателя Совета иудейских общин РД Валерия Дебияева»,- заключил Глава Дагестана.

Далее началась непосредственно церемония награждения. За заслуги в сохранении и развитии духовных и культурных традиций, активную деятельность, направленную на укрепление дружбы между народами Ордена Дружбы были вручены Ахмаду Абдулаеву и Валерию Дебияеву.

За достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награждён командир Дагестанского военизированного отряда – филиала ФГАУ «Аварийно-спасательное формирование «Южно-Российская противофонтанная военизированная часть» Мирза Гасанов.

«Хочу поблагодарить вас и ваших коллег за работу, которую вы выполняете, несмотря ни на какие условия, в том числе погодные»,- сказал Владимир Васильев.

Кроме того, из рук Главы Дагестана ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» получили художник-скульптор, член Союза художников России Магомед-Али Алиев и профессор кафедры Дагестанского государственного педагогического университета Магомед Гасанов.

Ордена Матери за достойное воспитание 12 детей удостоилась Аминат Эльмирзаева. Сразу две медали были вручены за «За заслуги в области физической культуры и спорта в Республике Дагестан». Их обладателями стали заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпион Магомед-Гасан Абушев, мастера спорта России международного класса и чемпионка мира по боксу Зенфира Магомедалиева.

Благодарности Главы РД удостоились и общественные координаторы национальных проектов Дагестана: общественный координатор проекта «Мой Дагестан – комфортная городская среда» Рукият Ахмедова, общественный координатор проекта «Мой Дагестан – моя вода» Анна Безрукова и общественный координатор проекта «Мой Дагестан – мои дороги» Мухамед Рашидов.

После окончания церемонии вручения, Владимир Васильев отметил, что с такими людьми можно сделать очень многое и ещё раз поблагодарил всех за достойный труд, полезную деятельность и достигнутые успехи во благо страны и республики.