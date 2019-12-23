ЗАМАНА - Формирование информационной базы культурно-просветительского потенциала субъектов РФ

Формирование информационной базы культурно-просветительского потенциала субъектов РФ

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23 декабря, 2019. Понедельник 16:37

Руководствуясь задачей освещения деятельности региональных и муниципальных органов исполнительной власти в вопросах укрепления единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития, обозначенной Президентом РФ в рамках Заседания Совета по культуре и искусству, Общественно-информационное агентство «Новости России», Федеральный справочник и редакция журнала «Экономическая политика России» (учрежден 12.04.2007 года Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минпромторгом России и Росстатом, свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77–27975) формируют Информационную базу культурно-просветительского потенциала субъектов Российской Федерации (Всероссийский продюсерский центр, сайт: rustalents.ru).

Формирование информационной базы культурно-просветительского потенциала субъектов РФ
Информация

В процессе формирования данного ресурса все заинтересованные граждане, учреждения и организации имеют возможность представить свои творческие инициативы и проекты, воспользовавшись формой онлайн-заявки на сайте rustalents.ru. Предоставленные данные будут бесплатно размещены в одной из следующих категорий: музыка (сольные исполнители и коллективы), литература, изобразительное искусство, драматургия, киноискусство, дизайн, художественная фотография, иные виды искусства.

 

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