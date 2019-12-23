ЗАМАНА - Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале

Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале

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23 декабря, 2019. Понедельник 16:18
Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале

Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка» сегодня представил хореографическую композицию «Мать сыновей» в Русском драмтеатре в Махачкале.

Ансамбль «Лезгинка» представил новую композицию «Мать сыновей» в Махачкале
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Как сообщили информагентству в пресс-службе министерства культуры РД, в мероприятии приняли участие министр культуры республики Зарема Бутаева, глава Миннац РД Энрик Муслимов, советник Главы Дагестана Камиль Ланда и другие. Перед началом презентации гендиректор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов ознакомил собравшихся с либретто хореографической композиции. Он рассказал, что в основе сюжета лежит реальная трагическая история, которая произошла в Ботлихе 20 лет назад летом 1999 года.  После показа композиции Зарема Бутаева заявила, что ансамбль «Лезгинка» своим мастерством вносит большой вклад не только в развитие традиционного хореографического искусства Дагестана, но и ведет работу по патриотическому воспитанию молодежи. «Эта тема, сегодня никого не может оставить равнодушными. Я уверенна, эта хореографическая композиция, прочно и достойно войдет в Золотой фонд ансамбля», – сказала глава регионального ведомства. В свою очередь Энрик Муслимов также заметил, что тематика новой постановки за короткое время вызвала огромное количество чувств.  «Я трепетно отношусь к таким историям. С момента моего назначения, нашим ведомством были проведены мероприятия к 20-летию разгрома бандформирований не только в Дагестане, но и за его пределами. Но, такой хореографической тематической постановки у нас еще не было», – подчеркнул Муслимов.  Советник Главы РД Камиль Ланда поблагодарил министров и гендиректора ансамбля Джамбулата Магомедова за проводимую работу по изменению среды обитания в Дагестанском обществе, из радикальной в культурную. В завершение мероприятия состоялось вручение юбилейных медалей «20 лет разгрома международных бандформирований» лучшим артистам «Лезгинки».

 

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