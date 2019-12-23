Сегодня гражданки Дагестана смогут провериться на рак шейки матки

Раньше проверишься, быстрее вылечишься. Почти 100 женщин обследовались на рак шейки матки во время Дня открытых дверей в онкоцентре. Имея на руках только полис и паспорт, можно было пройти осмотры специалистов-онкологов, а также ультразвуковое обследование и исследование онкомаркеров в крови.

Одна из пациентов с подозрением на злокачественное новообразование направлена на дополнительное обследование. Акция по традиции проходила в субботу, в выходной, чтобы как можно больше пациенток смогли попасть на прием к специалистам. Главная цель выявить опасное заболевание на ранней стадии и начать лечение, ведь чем раньше обнаружат рак, тем выше шансы излечиться. Отметим такие акции проводились ежемесячно, весь 2019 год и позволили выявить онкологию у 60 обратившихся. В наступающем году традиция по проведению дней открытых дверей в онкоцентре будет продолжена.

Надо сказать, что помимо специалистов Республиканского онкологического центра свой вклад в проведение акции внес Республиканский центр медицинской профилактики и волонтеры молодежного движения «СТОП РАК».

«Главная цель мероприятия —побудить женщин пройти обследование, а также рассказать о современных методах диагностики, позволяющих на ранней стадии выявить опухоль, ведь своевременно выставленные диагноз позволяет вылечить до 80-90% онкозаболеваний», - отметила 1-й заместитель министра здравоохранения РД Татьяна Беляева.

Добавим также, что в рамках акции волонтеры движения «СТОП РАК» организовали обследование женщин из многодетных семей. Пока мамы проходили медосмотры и консультации, детей развлекали в детском центре.