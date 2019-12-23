Уроки проходили в форме бесед, диспутов, просмотров социальных роликов, классных часов, внеклассных занятий и открытых уроков. При подготовке и проведении уроков были использованы методические рекомендации по проведению урока безопасности в сети Интернет, материал с Интернета, видеоуроки. После проведения уроков по безопасности учащимся было предложено зарегистрироваться в онлайн-квесте «Сетевичок» - информационном ресурсе центра поддержки подростков в киберпространстве и центр обучения основам кибербезопасности и пройти контрольную работу, где обучающиеся в возрасте с 7 до 19 лет могли пройти тестирование, разделенное для трех возрастных категорий и по окончанию получить бесплатный электронный документ об успешном прохождении контрольной работы. Всем участникам Всероссийского Единого урока по безопасности в сети «Интернет» были вручены флаеры и буклеты с правилами безопасного пользования интернета.
В образовательных учреждениях Дагестана проведены единые уроки по безопасности в сети «Интернет»
- Автор Габи
- 23 декабря, 2019. Понедельник 11:51
Во всех образовательных учреждениях республики были проведены Единые уроки по безопасности в сети «Интернет» с привлечением родителей детей с 12 по 16 декабря.
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