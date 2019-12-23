В образовательных учреждениях Дагестана проведены единые уроки по безопасности в сети «Интернет»

Уроки проходили в форме бесед, диспутов, просмотров социальных роликов, классных часов, внеклассных занятий и открытых уроков. При подготовке и проведении уроков были использованы методические рекомендации по проведению урока безопасности в сети Интернет, материал с Интернета, видеоуроки. После проведения уроков по безопасности учащимся было предложено зарегистрироваться в онлайн-квесте «Сетевичок» - информационном ресурсе центра поддержки подростков в киберпространстве и центр обучения основам кибербезопасности и пройти контрольную работу, где обучающиеся в возрасте с 7 до 19 лет могли пройти тестирование, разделенное для трех возрастных категорий и по окончанию получить бесплатный электронный документ об успешном прохождении контрольной работы. Всем участникам Всероссийского Единого урока по безопасности в сети «Интернет» были вручены флаеры и буклеты с правилами безопасного пользования интернета.