ЗАМАНА - В образовательных учреждениях Дагестана проведены единые уроки по безопасности в сети «Интернет»

В образовательных учреждениях Дагестана проведены единые уроки по безопасности в сети «Интернет»

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23 декабря, 2019. Понедельник 11:51
В образовательных учреждениях Дагестана проведены единые уроки по безопасности в сети «Интернет»

Во всех образовательных учреждениях республики были проведены Единые уроки по безопасности в сети «Интернет» с привлечением родителей детей с 12 по 16 декабря.

В образовательных учреждениях Дагестана проведены единые уроки по безопасности в сети «Интернет»
Информация

Уроки проходили в форме бесед, диспутов, просмотров социальных роликов, классных часов, внеклассных занятий и открытых уроков. При подготовке и проведении уроков были использованы методические рекомендации по проведению урока безопасности в сети Интернет, материал с Интернета, видеоуроки.  После проведения уроков по безопасности учащимся было предложено зарегистрироваться в онлайн-квесте «Сетевичок» - информационном ресурсе центра поддержки подростков в киберпространстве и центр обучения основам кибербезопасности и пройти контрольную работу, где обучающиеся в возрасте с 7 до 19 лет могли пройти тестирование, разделенное для трех возрастных категорий и по окончанию получить бесплатный электронный документ об успешном прохождении контрольной работы.  Всем участникам Всероссийского Единого урока по безопасности в сети «Интернет» были вручены флаеры и буклеты с правилами безопасного пользования интернета. 

 

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