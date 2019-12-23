Итоги Всероссийского детского конкурса патриотического рисунка «Мир моего дома»

Организаторы Конкурса:

Победитель Всероссийского грантового конкурса на основании приказа Росмолодежи от 11 июня 2019г. № 182 «Об утверждении списка победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2019 году» – Зубарев Евгений Алексеевич. При получении грантовой поддержки Росмолодежи.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации Путина В.В. от 08.07.2019 № 327 в целях сохранения исторической памяти и в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Во исполнение данного Указа темой Всероссийского конкурса выбрана патриотическая тема «Мир моего дома», который делится на следующие номинации:

«Вечный огонь — вечная память».

«Связь поколений».

«Я рисую мир».

«Патриотический плакат

В конкурсе приняли участие учащиеся общеобразовательных, художественных школ, студий, кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительного образования, студенты среднеспециальных учебных заведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из регионов РФ.

1 декабря в 12.00 Руководитель конкурса- Зубарев Евгений со сцены поприветствовал гостей выставки. Со слов Руководителя проекта, на конкурс подали заявки более 12 000 участников со всех регионов России. Евгений отметил важность данного конкурса, тема которого коснулась практически каждую семью нашей необъятной Родины, отметил очень активную посещаемость сайта ( 400000 посетителей), соцсетей (2500 в сутки).

Слово для торжественного открытия церемонии было предоставлено Председателю жюри конкурса, Председателю Попечительского совета конкурса, Депутату Государственной Думы РФ-Земцову Н.Г.

Николай Георгиевич отметил важность конкурса, обратился с приветственным словом к участникам конкурса и гостям мероприятия.

Председатель Попечительского Совета- Земцов Н.Г. зачитал список ряда известных политиков и общественных деятелей в числе которых Шапошников А. В.- Председатель Московской городской Думы шестого созыва, Митрофанова Э.В.- Руководитель россотрудничества, Кузнецова А.Ю. – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка ,Москалькова Т. Н. –Уполномоченный по правам человека в РФ, Картаполов А.В. – Заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник и передал теплые слова и пожелания участникам конкурса, Никонов В.А. – Председатель Фонда “Русский мир”, Малофеев К. В.-Заместитель Главы Всемирного русского народного собора, Тутова Л. Н. – Депутат Государственной Думы, Сутормина Е.В.-Первый заместитель председателя Правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира», И. В. Легасова –Генеральный директор инвестиционно-торговой компании «РемиЛинг».Председатель правления НКО «Союз Женских Сил по поддержке гражданских инициатив и проектов», В.А. Фитисов – Депутат Государственной Думы, О.Е.Новиков -Генеральный директор компании “Эксмо -АСТ”,которые были приглашены к участию в работе конкурса и передал приветственные слова и теплые слова благодарности участникам Всероссийского конкурса “Мир моего дома”.

С приветственным словом выступила – Насакина Лилия Николаевна —

Общественно-политический деятель. Сопредседатель Стратегического совета «Союза Женских Сил».