ЗАМАНА - «Спасибо за все»: в России появилась публичная платформа благодарности памяти ветеранов Великой Отечественной войны

«Спасибо за все»: в России появилась публичная платформа благодарности памяти ветеранов Великой Отечественной войны

Автор
23 декабря, 2019. Понедельник 11:33
«Спасибо за все»: в России появилась публичная платформа благодарности памяти ветеранов Великой Отечественной войны

С помощью проекта «Спасибо за всё» россияне могут поместить публичную благодарность конкретному человеку для увековечивания памяти ветеранов ВОВ и других героев страны, которые проявили себя при спасении человеческих жизней.

«Спасибо за все»: в России появилась публичная платформа благодарности памяти ветеранов Великой Отечественной войны
Информация

«Спасибозавсе.рф» - это уникальная интернет-платформа, основная задача которой - героико-патриотическое воспитание граждан, борьба с искажением исторических фактов и увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте проекта. На онлайн-стене проекта можно разместить видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы в память о героях. Наполнением платформы занимаются школьники и студенты, волонтеры, юнармейцы, представители общественных молодежных и ветеранских объединений. Интернет-проект был поддержан комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и сопредседателем «Бессмертного полка», народным артистом В.С.Лановым, уточняют организаторы.

 

Прочитано 10 раз

Последнее от Габи

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top