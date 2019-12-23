«Спасибо за все»: в России появилась публичная платформа благодарности памяти ветеранов Великой Отечественной войны

С помощью проекта «Спасибо за всё» россияне могут поместить публичную благодарность конкретному человеку для увековечивания памяти ветеранов ВОВ и других героев страны, которые проявили себя при спасении человеческих жизней.

«Спасибозавсе.рф» - это уникальная интернет-платформа, основная задача которой - героико-патриотическое воспитание граждан, борьба с искажением исторических фактов и увековечение памяти ветеранов Великой Отечественной войны, сообщается на официальном сайте проекта. На онлайн-стене проекта можно разместить видеоинтервью, фотографии и текстовые материалы в память о героях. Наполнением платформы занимаются школьники и студенты, волонтеры, юнармейцы, представители общественных молодежных и ветеранских объединений. Интернет-проект был поддержан комиссией по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям и сопредседателем «Бессмертного полка», народным артистом В.С.Лановым, уточняют организаторы.